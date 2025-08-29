Петропавлда бір тәулікте екі бала жоғарыдан құлап кетті
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Петропавлдағы сауда-ойын-сауық орталықтарының бірінде 8 жасар бала эскалатордан құлап мертіксе, бес жасар бүлдіршін тұрғын үйдің үшінші қабатынан құлап жарақаттанды.
Әлеуметтік желіде баланың эскалатордан құлаған сәті жарияланды. Оның жанында ересектер болмаған.
Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, оқиға 27 тамыз күні болған, бала түрлі дене жарақатын алды.
Қазіргі уақытта болған оқиғаның мән-жайы анықталып, сауда-ойын-сауық орталығындағы қауіпсіздік шаралары зерттеліп жатыр. Тексеру нәтижелері бойынша процессуалдық шешім қабылданып, алдын алу шаралары жүргізіледі.
Кәмелетке толмаған баланың қауіпсіздігін тиісті деңгейде қамтамасыз етпегені үшін ата-ананы жауапкершілікке тарту мәселесі қарастырылады.
Полицейлер сондай-ақ жоғары қабаттан құлаған балаға қатысты тексеруді бастады.
28 тамыз күні Петропавлда 5 жасар бала үшінші қабаттан құлап кеткен. Алдын ала мәлімет бойынша, бүлдіршін москит торына сүйенген. Бірден ауруханаға жеткізілді.
Аталған факт бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
Бұған дейін Астанада 3 жасар бала терезеден құлап мерт болғанын жазған едік.