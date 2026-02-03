KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    21:35, 03 Ақпан 2026 | GMT +5

    Петропавлда хабар-ошарсыз кеткен жігіттің мәйіті орманнан табылды

    ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Жиырма шақты күн бұрын жоғалған Ролан Зуевтің денесі бүгін қала маңындағы орманнан табылғаны белгілі болды.

    Фото:instagram.com/volonterypetropavl

    Солтүстік Қазақстан облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, 18 жастағы жігіттің неден мерт болғаны анықталып жатыр. 

    Алдын ала мәлімет бойынша, зорлық-зомбылық белгілері анықталған жоқ. 

    Осы дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. 

    Ролан Зуевтің хабар-ошарсыз кеткендігі туралы қаңтар айының ортасында оның әпкесі полицияға арызданған. Үйден шығып кетіп, байланысқа шықпаған.

    Іздеу жұмыстарына полиция қызметкерлері, кинологтар, әскери қызметшілер, жедел-құтқару жасағының мамандары, сондай-ақ еріктілер қозғалысының өкілдері жұмылдырылды. 

    Бұған дейін OrdaMed компаниясының басшысына іздеу жарияланғанын жазған едік.

