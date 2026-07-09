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    Петропавлда «ҚыздарНет» ісі бойынша алғашқы үкім шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда алғаш рет тыйым салынған «ҚыздарНет» сайтының қызметіне қатысы бар трансұлттық ұйымдасқан топ мүшелеріне сот үкімі шықты. Петропавл соты топ жетекшісін 10 жылға, қалған қатысушыларын 8 жылға бас бостандығынан айырды. Үкім әзірге заңды күшіне енген жоқ. Бұл туралы Солтүстік Қазақстан облысының прокуратурасы мәлім етті.

    Петропавл
    Фото: gov.kz

    Ағымдағы жылдың наурыз айында Петропавл қаласының прокуратурасымен тыйым салынған «КыздарНет» сайтында интимдік қызметтерді насихаттауға және жарнамалауға қатысқан трансұлттық ұйымдастырылған топтың 6 қатысушысына айып тағылған болатын.

    — Топтың заңсыз қызметі белгіленген тарифтер бойынша ақшалай сыйақы үшін интимдік қызмет көрсететін тұлғалардың сауалнамаларын ілгерілетуге негізделген, — делінген хабарламада.

    2026 жылғы 19 маусымда Солтүстік Қазақстан облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты «КыздарНет» сайты арқылы сутенерлікпен айналысуға көмектесу және қолдау көрсеткені үшін Республикадағы алғашқы үкім шығарды.

    — Барлық қатысушылар кінәлі деп танылды, трансұлттық ұйымдастырылған топтың басшысын 10 жылға, оның қатысушыларының әрқайсысын 8 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды, — деп хабарлады прокупратурадан.

    Үкім заңды күшіне енген жоқ.

    Айта кетейік, Алматыда интим қызмет көрсеткен студия әшкере болды.

    Прокуратура Қылмыс Ұйымдасқан қылмыстық топ Солтүстік Қазақстан облысы
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
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