Петропавлда көктемде егілген көшеттер орнында болмай шықты
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Петропавлда тұрғындар халықаралық эко-блогердің қатысуымен көктемде отырғызылған шырша көшеттерін іздеп жатыр.
Әлеуметтік желіде жарияланған жазбада қала тұрғыны өзінің Алексей Сибирский ұйымдастырған эко-акцияға қатысып, басқалармен бірге тал еккенін айтады. Көшеттердің қалай өскенін көрмекке келген әйел оларды орнынан таппаған.
Сол жолы эко-блогер 10 мың түп шыршаның көшетін Петропавлға сыйласа, тағы 5 мың түп бюджет қаражатына алынды. Ағаштар қаладағы Борки кентінің жанындағы үлкен алқапқа отырғызылды.
Ағаштардың қайда кеткенін білу үшін СҚО Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасына хабарластық. Басқарма басшысының орынбасары Қайрат Қалықовтың айтуынша, көшеттерді ешкім ұрлаған жоқ.
- Көктемде көшет отырғызылған алқап арқылы халықаралық маңызы бар газ және мұнай құбыры өтеді екен. Жауапты компания өкілдері ол жерде жиі қазба жұмыстары жүргізіледі, көшеттер басылып қалады деген соң, үш мың түпті қазып алуға тура келді. Қалғандарына тиіскен жоқпыз, сол жерде өсіп жатыр, - дейді Қайрат Қалықов.
Ал қазып алынған шырша көшеттері екі орман шаруашылығына апарып егілген.
- Бір бөлігі Боголюбово орман шаруашылығының питомнигіне апарып отырғызылды. Енді бір бөлігі Петропавл маңындағы Куйбышевское орман шаруашылығы аумағына апарып егілді. Техниканың астында басылып қалса обал ғой, - дейді Қайрат Қалықов.
