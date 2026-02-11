Петропавлда он күнде 12 мас жасөспірім ұсталды
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Петропавлда «Жасөспірім» жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында кәмелетке толмағандардың алкоголь тұтынуының 12 фактісі анықталды.
Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, «Жасөспірім» жедел-алдын алу іс-шарасы өңірде 2 ақпаннан бастап өтіп жатыр. Ювеналдық полиция инспекторлары мен учаскелік инспекторлар күн сайын кешкі уақытта көшелерді патрульдеп, есепте тұрған отбасыларды тексереді. Сонымен қатар төтенше жағдайлар бөлімшелерінің қызметкерлері өрттің және жазатайым оқиғалардың алдын алу бағытында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр.
Кезекті рейд барысында Петропавлда супермаркет маңынан 16 жастағы жасөспірім ұсталды. Бала ересектерсіз жалғыз жүрген. Медициналық куәландыру оның жеңіл дәрежеде мас күйде болғанын көрсетті. Ата-анасына бала тәрбиесіне қатысты міндетті тиісінше орындамағаны үшін, ал жасөспірімге алкогольдік ішімдік ішкені және түнгі уақытта жалғыз көшеде жүргені үшін әкімшілік хаттамалар толтырылды. Сондай-ақ тиісті мемлекеттік органдарға ақпарат жолданды.
Іс-шараның 10 күні ішінде тек Петропавлда ғана балалардың алкоголь тұтынуының 12 дерегі анықталды, түнгі уақытта ересектерсіз жүрген 35 жасөспірім полицияға жеткізілді, ата-аналық міндеттерді орындамаудың 17 дерегі тіркелді.
