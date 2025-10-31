KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:25, 31 Қазан 2025 | GMT +5

    Петропавлда тергеуде жүрген жігіт тағы да синтетикалық есірткімен ұсталды

    ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Петропавлдың 19 жастағы тұрғынынан «эфедрон» деп аталатын психотроптық заттың 123 грамнан астамы тәркіленді. 

    Петропавлда тергеуде жүрген жігіт тағы да синтетикалық есірткімен ұсталды
    Фото: СҚО ПД

    Солтүстік Қазақстан облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, құқықт қорғау органдары прокуратура өкілдерімен бірлесіп жүргізген іс-шара барысында синтетикалық есірткі жігіт жалға алған пәтерден табылды.

    Күдіктінің көрсетуі бойынша кейінірек Петропавлдың шет жағынан полиция жас жігіт бұрын жасырып кеткен, аса ірі көлемдегі есірткі сақталған жасырын қойманы анықтады. Тәркіленген психотроптық заттың жалпы салмағы 276 грамнан асты.

    Бұған дейін де петропавлдық осыған ұқсас қылмыс бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылып, ол қолхатпен жіберілген еді. Енді сот оған қатысты бұлтартпау шарасын өзгертіп, күдікті тергеу изоляторына қамалды. Оған 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалуы мүмкін.

    Бұған дейін Талдықорғанда синтетикалық есірткімен ұсталған күдікті қамауға алынғанын жазған едік.

    Тегтер:
    Есірткімен күрес Петропавл Полиция
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар