Петропавлда тұрғындарға қолданылған шыршалардан оңай құтылу жолы ұсынылды
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Петропавлда тұрғындар жаңа жыл мерекесінде құрған шыршаларын өткізіп, жануарларға көмектесе алады.
Петропавл қалалық әкімдігі республикалық «Таза Қазақстан» бағдарламасы аясында экологиялық акция өткізіп жатыр. Мақсат — қоқыс контейнерлерінің маңына ағаштардың жиналып қалуына жол бермеу және шыршаларды жануарларға азық ретінде қолданып, екінші рет кәдеге жарату.
Қылқан жапырақты ағаштардың бұтақтары мен инелері әрі азық, әрі төсеніш ретінде пайдаланылмақ. Діңдері отын ретінде қолданылады.
Осыған орай қала билігі тұрғындардан 20 қаңтар күні пайдаланылған шыршаларды контейнер жанына шығарып, үйіп қоюды сұрап отыр. Ал кейін жиналған ағаштарды коммуналдық қызметтер «Қызылжар орман шаруашылығы» мекемесі мен Тепловское орманшылығына жеткізеді.
— Сонымен қатар қала тұрғындары шыршаларын осы шаруашылықтарға өздері де апарып тапсыра алады. Белгіленген мерзімді қатаң сақтауды сұраймыз. Ал 20 қаңтардан кейін шыршаларды контейнер жанына тастаған азаматтарға абаттандыру қағидаларын бұзғаны үшін әкімшілік шаралар қолданылатын болады, — дейді ұйымдастырушылар.
Бұған дейін Алматы зообағы пайдаланылған шыршаларды қабылдай бастағанын жазған едік.