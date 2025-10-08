KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    23:15, 08 Қазан 2025 | GMT +5

    Петропавлда үш жол-көлік оқиғасын жасаған ер адамға сот 1 млн теңге айыппұл салды

    ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Жолда жүру ережесін бірнеше рет өрескел бұзған ер адамның жүргізуші куәлігі жоқ.

    Маңғыстауда Түпқараған және Қарақия аудандары әкімдіктерінің лауазымды тұлғаларына айыппұл салынды
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Істі Петропавл қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған соты қарады.

    Оқиға биыл 30 тамызда болған. Жүргізуші к. куәлігі болмағанына қарамастан, «Nissan Maxima» маркалы автокөлігін басқарып, үш жол-көлік оқиғасын жасаған. Салдарынан басқа бірнеше көліктке зақым келтіріп, екі рет оқиға орнынан қашып кеткен.

    Сот К.-ны ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 610-бабының 3-бөлігі және 611-бабының 3-бөлігі бойынша, яғни көлік жүргізушісінің біреудің мүлкін бүлдіруі және жүргізуші куәлігі жоқ адамның көлікті басқаруы деректері бойынша кінәлі деп танып, оған 260 АЕК - 1 022 320 теңге мөлшерінде айыппұл салды.

    Сот қаулысы жарияланған сәттен бастап заңды күшіне енді.

    Бұған дейін Алматыда жедел жәрдем көлігі жасөспірімді қағып кеткенін жазған едік.

     

    Тегтер:
    Петропавл Жол-көлік оқиғасы Айыппұл Жүргізуші Солтүстік Қазақстан облысы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар