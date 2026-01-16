Петропавлда үйден шығып кеткен зейнеткер әйел аязда үсік шалып, мерт болды
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Петропавлда бір күн бұрын іздеу жарияланған зейнеткер әйел тірі табылғанымен, дәрігерлер оның өміріне араша түсе алмады.
14 қаңтар күні Петропавлда 314 атқыштар дивизиясы көшесінде орналасқан үйлердің бірінде тұратын 75 жастағы әйелдің жоғалғаны туралы ақпарат тарады.
Солтүстік Қазақстан облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, зейнеткер шамамен түскі сағат 13.00 шамасында үйінен емханаға бармақ болып шығып, қайта оралмаған. Оның ұялы телефоны өшірулі болған. Денсаулық жағдайына байланысты әйелдің бағдардан жаңылуы мүмкін екендігі айтылды.
Хабар түскен сәттен бастап зейнеткерді іздеуге қалалық полиция басқармасы мен облыстық полиция департаментінің қызметкерлері, арнайы жедел әрекет ету жасағының жауынгерлері, Ұлттық ұланның әскери қызметшілері, сондай-ақ еріктілер жұмылдырылды. Іздеу жұмыстарына 60-қа жуық адам қатысып, әйел болуы мүмкін орындар тексерілді. Сонымен қатар, көшелердегі бейнебақылау камераларының жазбалары зерделенді. Ауа райының қолайсыздығына байланысты іздеу шаралары күрделене түсті.
15 қаңтар күні таңертең қарт әйелді учаскелік полиция инспекторы адамдар сирек жүретін аумақта, аурухана маңындағы шаруашылық ғимараттың жанынан, қоршаудың түбінен тапты. Әйелдің жағдайы ауыр болған, ол қатты үсік шалу салдарынан қозғала алмаған. Зейнеткер жедел түрде жедел жәрдем бригадасына тапсырылып, көрсетілген медициналық көмекке қарамастан, көз жұмды.
Қазіргі уақытта аталған дерек қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
