KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    03:22, 13 Қараша 2025 | GMT +5

    Петропавлда Жошы Ұлысының 800 жылдығына арналған көрме өтті

    АСТАНА. KAZINFORM — Петропавл қаласында «Алтын Орда (Жошы Ұлысы) кезеңінің тарихи-мәдени мұрасы» атты көрме өтті. Көрме Жошы Ұлысының 800 жылдығына орай ұйымдастырылды. Бұл туралы ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі хабарлады.

    Жошы ұлысы - көрме
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — Көрмеге Ұлытау ұлттық тарихи-мәдени және табиғи музей-қорығының қорынан тарихи құнды жәдігерлер қойылды. Олардың қатарында Алтын Орда кезеңіне жататын кесенелердің өрнектелген кірпіштері, сол уақыттағы тарихи тұлғалардың балауыз мүсіндері, Жошы хан кесенесінің макеті, сондай-ақ ортағасырлық монеталар, ескі карталар мен басқа да тарихи құнды жәдігерлер болды, — делінген ақпаратта.

    Қазіргі уақытта Ұлытау ұлттық тарихи-мәдени және табиғи музей-қорығында Алтын Орда дәуіріне жататын 10-нан астам тарихи ескерткіш сақталған. Атап айтсақ, Жошы ханның кесенесі, Болған Ана, Құлан Ана, Аяққамыр және басқа да маңызды ескерткіштер бар.

    Бұл көрме бұрын Астана, Алматы, Түркістан және Жезқазған қалаларында ұйымдастырылды. Көрменің ашылу салтанаты Алматы қаласында өтті. 

    Тегтер:
    Мәдениет ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Көрме Петропавл Жошы ұлысы Мәдени мұра
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар