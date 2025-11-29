Петропавлдағы мектепте оқушыларға берілген тамақтан жәндіктер табылды
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Петропавлда ата-аналар қазақ мектеп-гимназиясындағы асхана қызметінің сапасына наразылықтарын білдірді.
Олар Солтүстік Қазақстан облыстық білім басқармасына хат жазып, кәсіпкерді ауыстыруды талап отып отыр. Ата-аналардың айтуынша, асханада берілетін тамақ өте нашар, балалар ішпей, үйге аш келеді екен.
- Асханада тарақандар өріп жүр, санитариялық-гигиеналық талаптар сақталмайды. Тамақтары сапасыз азық-түліктен дайындалады, шикі, дәмсіз, балалар ішпей қайтарып береді сол қалпы.
Менің 1 және 3-сыныпта оқитын балаларым тамақтары жаман, тек шай ішіп, нан ғана жейміз деп айтады, - дейді Петропавл тұрғыны Жазира Закирьянова.
Ата-аналардың айтуынша, олар кәсіпкермен бірнеше рет кездескен, олқылықтарды жоюды сұраған. Бірақ нәтиже жоқ.
- Мектеп ұнайды. Кең, бар жағдай жасалған, тіпті бассейніне дейін бар. Сол үшін биыл күзде басқа мектептен ауысып келген едік. Мына асханасы бәрін бүлдіріп тұр.
Бүгін де білім басқармасына шағымданбас бұрын картоп езбесі бар бәліш сатып алдық, тағы шикі, ағып тұр. Біздің ескертулерімізге құлақ аспайды, - дейді Жазира Закирьянова.
СҚО білім басқармасының мәліметінше, олар жағдайды бақылауда ұстап отыр.
- Ата-аналардың Петропавлдағы Абай атындағы мамандандырылған мектеп-гимназиясына қатысты әр шағымы бойынша тексеріс, соның ішінде санитарлық-эпидемиологиялық, жүргізілді.
Ата-аналармен, тамақтандыру қызметін көрсетушімен кездесулер ұйымдастырылды.
Жеке кәсіпкерге анықталған олқылықтарды белгіленген мерзімде жою жөнінде хабарлама-хат жолданды. Мектептегі тамақтану сапасы күнделікті мониторингке алынды.
Ата-аналарға жағдайға құқықтық баға беру мақсатында прокуратураға және облыстық Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментіне жүгіну ұсынылды. Егер барлық фактілер расталса, Білім басқармасы кәсіпкермен жасалған шартты сот тәртібімен бұзу шарасын бастайды, - делінген басқарманың жауабында.
СҚО әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов осы жағдайға қатысты жедел шаралар қабылдауды тапсырды.
СҚО Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментіне өңірдегі барлық білім беру ұйымдарының мектеп асханаларында кешенді тексеруді жүргізу міндеттеді.
СҚО әкімдігінің білім басқармасына мектеп директорының кәсіби құзыреттілігін тексеріп, білім беру мекемесін басқару сапасына баға беру, сондай-ақ облыстағы барлық мектептердегі тамақтануды ұйымдастыруға қатысты келісімшарттарды тексеруді тапсырды.
Бұл жағдайды облыс әкімі жеке бақылауында ұстайды.
Бұған дейін ШҚО-да мектеп асханасындағы сорпа ішінде құрт табылғанын жазған едік.