Пхукетте қайық апатынан 20-дан астам турист зардап шекті, құрбан болғандар бар
АСТАНА.KAZINFORM - Жексенбі күні Пхукет маңындағы Андаман теңізінде қайық пен балық аулайтын кеменің соқтығысуынан 23 турист жарақат алды, деп хабарлады ТАСС агенттігі.
Thairath газетінің хабарлауынша, 18 жастағы ресейлік турист көз жұмған.
Жергілікті туризм саласындағы ТАСС дереккөзі оператордың «негізінен орыс тілді туристерге төмен бюджетті сегментте экскурсиялық сапарлар ұсынатынын, бұл қызмет көрсету сапасына әсер ететінін» айтты.
- Бұл компанияның қайықтары бұрын да апатқа ұшыраған, - деп нақтылады дереккөз.
Пхукет провинциясы билік органдарының мәліметінше, апат жексенбі күні жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 8:55-те (Мәскеу уақыты бойынша таңғы сағат 4:55) болған. Қайықта шамамен 40 турист пен экипаж мүшесі болған.
