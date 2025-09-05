KZ
    21:24, 05 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Полиглот-теңізші: Қазақстан Әскери-теңіз күштерінің офицері бес тілді меңгерген

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Республикасы Қарулы күштері Әскери-теңіз күштерінің әртүрлі кемелер дивизионында ерекше офицер қызмет етеді — капитан-лейтенант Мұғатдин Мамедов.

    Полиглот-теңізші: Қазақстан Әскери-теңіз күштерінің офицері бес тілді меңгерген
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    Шымкент қаласының тумасы қазақ, орыс, түрік, әзербайжан және ағылшын тілдерін еркін меңгерген.

    Полиглот-теңізші: Қазақстан Әскери-теңіз күштерінің офицері бес тілді меңгерген
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    Әскери қызметті бала кезінен армандаған ол офицерлік білімді Санкт-Петербург қаласындағы Әскери-теңіз политехникалық институтында алды. 2021 жылдан бастап Мұғатдин Мамедов Ақтауда қызмет етуде. Оның тілдік қабілеттері жеке құрамның ұлтаралық қарым-қатынасын нығайтып қана қоймай, халықаралық ынтымақтастықты дамытуға да септігін тигізіп отыр.

    Полиглот-теңізші: Қазақстан Әскери-теңіз күштерінің офицері бес тілді меңгерген
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    Офицердің айтуынша, тілдерді білу жаңа мүмкіндіктерге жол ашып, қызметті тиімді етіп, халықтар арасындағы өзара түсіністікті арттырады.

    Айта кетелік Ұлттық ұланда бес түркі тілін жетік меңгерген сарбаз қызмет етіп жүр

    Білім ҚР Қорғаныс министрлігі Қазақ тілі
    Назым Бөлесова
    Автор
