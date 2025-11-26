13:49, 26 Қараша 2025 | GMT +5
Полицейлер қалың тұманда 700 қойымен бірге адасып кеткен қойшыны тапты
ТАРАЗ. KAZINFORM – Жамбыл ауданындағы шаруа қожалықтардың бірінде екі күн бұрын қойшы 700 қойымен бірге құмды аумақта адасып кеткен.
Polisia.kz жазғандай, хабарлама түскен сәтте жедел түрде оқиға орнына шыққан полиция қызметкерлері іздестіру жұмыстарын жүргізді. Полицияның жедел әрі кәсіби әрекетінің нәтижесінде 24 сағатқа жетпей аудан орталығынан 200 шақырым жерде қойшы да, оның малы да табылды.
- Түнде тоңып қалмау үшін ұйықтамауға тырыстым. Үш күнге жуық тамақ ішпегендіктен әлсіреп қалдым. Мені тапқан полиция қызметкерлері жағдайымды көріп, бірден жылы орынға апарып, айран мен нан берді. Алғысым шексіз, - деді тұрғын.
