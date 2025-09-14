16:56, 14 Қыркүйек 2025 | GMT +5
Полицейлер «Shymkent Marathon – 2025» іс-шарасына қатысты
АСТАНА. KAZINFORM – Шымкентте мерейтойлық «Shymkent Marathon – 2025» іс-шарасы өтті. Елдегі ең ірі спорттық шаралардың бірі саналған марафонға әлемнің түкпір-түкпірінен мыңдаған әуесқой мен кәсіби спортшы жиналды.
Қатысушылар қатарында полиция қызметкерлері де болды. Қалалық полиция департаментінің 50-ден астам өкілі мегаполис тұрғындары мен қонақтарымен бірге қашықтықты еңсерді.
— Мұндай спорттық іс-шараларға қатысу біз үшін маңызды. Бұл өзара түсіністік пен командалық рухты нығайтып қана қоймай, салауатты әрі белсенді өмір салтына ынталандырады, — дейді тәртіп сақшылары.
