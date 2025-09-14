KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:56, 14 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Полицейлер «Shymkent Marathon – 2025» іс-шарасына қатысты

    АСТАНА. KAZINFORM – Шымкентте мерейтойлық «Shymkent Marathon 2025» іс-шарасы өтті. Елдегі ең ірі спорттық шаралардың бірі саналған марафонға әлемнің түкпір-түкпірінен мыңдаған әуесқой мен кәсіби спортшы жиналды.

    Полицейлер «Shymkent Marathon – 2025» іс-шарасына қатысты
    Фото: polisia.kz

    Қатысушылар қатарында полиция қызметкерлері де болды. Қалалық полиция департаментінің 50-ден астам өкілі мегаполис тұрғындары мен қонақтарымен бірге қашықтықты еңсерді.

    Полицейлер «Shymkent Marathon – 2025» іс-шарасына қатысты
    Фото: polisia.kz

    — Мұндай спорттық іс-шараларға қатысу біз үшін маңызды. Бұл өзара түсіністік пен командалық рухты нығайтып қана қоймай, салауатты әрі белсенді өмір салтына ынталандырады, — дейді тәртіп сақшылары.

    Еске сала кетейік, бұған дейін елімізде «Құқықтық тәртіп» жедел-профилактикалық іс-шарасы басталғанын жазған едік. 

    Тегтер:
    Іс-шара Марафон Мерейтой Полиция
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар