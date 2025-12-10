15:17, 10 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Полиция Германияда кісі қолынан қаза болған экс-судьяның күйеуі мен енесіне іздеу жариялады
АСТАНА. KAZINFORM — Ішкі істер министрлігі Германияда кісі қолынан қайтыс болған Айгүл Сайлыбаеваның күйеуі Александр Донцов пен оның анасы Наталья Донцоваға іздеу салды.
Құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдарының порталында 29 жастағы Александр Донцов Қазақстан азаматы, 51 жастағы Наталья Донцова ТМД-ға мүше мемлекеттің азаматы деп көрсетілген.
Іздестіру ісі 9 желтоқсан күні Жетісу облысында тіркелгені де жазылған.
Бұған дейін Айгүл Сайлыбаеваның өліміне байланысты іспен Бас прокуратура айналысып жатқаны айтылған болатын.
Маусым айында Сыртқы істер министрлігі Наталья Донцованға халықаралық іздеу жариялаған еді.