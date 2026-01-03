KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:44, 03 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Польша 2026 жылы Еуропадағы ең күшті армияны құрмақ

    АСТАНА. KAZINFORM — Польша премьер-министрі Дональд Туск 2026 жылы Польша Еуропадағы ең қуатты армия құруды тездететінін мәлімдеді, деп хабарлайды Анадолы.

    Дональд Туск, премьер Польши
    Фото: flickr.com/primeministergr

    Польша мемлекеттік TVP телеарнасы Тусктің 2026 жылға арналған болжамымен бөлісті.

    Премьер-министрдің айтуынша, бұл жыл Польша үшін даму қарқынын жеделдету жылы болады.

    — Үкімет әскери контингентті кеңейту, ірі инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру және өнеркәсіпті қалпына келтіру, оның ішінде қорғаныс саласын дамыту бойынша жұмыстарды жалғастырады, — деп атап өтті ол.

    Туск мәлімдемесінде мемлекеттік сатып алулар саласында «Польша — бәрінен бұрын» принципі қолданылатынын да айтты.

    — Біз Еуропадағы ең күшті армияны құруды тездетеміз. Біз инфрақұрылымға ірі инвестицияларды жеделдете аламыз, — деп қосты премьер-министр.

    Премьер-министр 2026 жылы қылмыспен күресті қатаңдатуды жоспарлап, Польша қалай болғанда да «қауіпсіздік оазисі» болып қала береді деген сенімін білдірді.

    Сондай-ақ, Туск 2025 жылы Польша экономикалық өсімді жылдамдатып, ірі инвестициялар басталғанын айтып, 2026 жыл ел үшін оңтайлы және табысты болатынына үміт білдірді.

    Бұдан бұрын 2060 жылға қарай Польшаның халқы 25%-ға азаюы мүмкін екенін жазған едік.

    Тегтер:
    Польша Әскер Әлем жаңалықтары Еуропа
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар