Польша 2026 жылы Еуропадағы ең күшті армияны құрмақ
АСТАНА. KAZINFORM — Польша премьер-министрі Дональд Туск 2026 жылы Польша Еуропадағы ең қуатты армия құруды тездететінін мәлімдеді, деп хабарлайды Анадолы.
Польша мемлекеттік TVP телеарнасы Тусктің 2026 жылға арналған болжамымен бөлісті.
Премьер-министрдің айтуынша, бұл жыл Польша үшін даму қарқынын жеделдету жылы болады.
— Үкімет әскери контингентті кеңейту, ірі инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру және өнеркәсіпті қалпына келтіру, оның ішінде қорғаныс саласын дамыту бойынша жұмыстарды жалғастырады, — деп атап өтті ол.
Туск мәлімдемесінде мемлекеттік сатып алулар саласында «Польша — бәрінен бұрын» принципі қолданылатынын да айтты.
— Біз Еуропадағы ең күшті армияны құруды тездетеміз. Біз инфрақұрылымға ірі инвестицияларды жеделдете аламыз, — деп қосты премьер-министр.
Премьер-министр 2026 жылы қылмыспен күресті қатаңдатуды жоспарлап, Польша қалай болғанда да «қауіпсіздік оазисі» болып қала береді деген сенімін білдірді.
Сондай-ақ, Туск 2025 жылы Польша экономикалық өсімді жылдамдатып, ірі инвестициялар басталғанын айтып, 2026 жыл ел үшін оңтайлы және табысты болатынына үміт білдірді.
