Польша компаниясы Қазақстанда құны 69 млрд теңге болатын жылыжай кешенін салады
АСТАНА. KAZINFORM - Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров пен Fabe Polska компаниясының басқарма төрағасы Фатих Будан жылыжай саласын дамытуға бағытталған ірі жобаны іске асыру жөніндегі инвестициялық келісімге қол қойды.
Жоба аясында Шымкент қаласында жылына 38 мың тонна қызанақ өндіретін заманауи жылыжай кешенін салу жоспарланып отыр. Жобаның жалпы инвестиция көлемі шамамен 69 млрд теңгені құрайды.
Кездесу барысында Айдарбек Сапаров жобаның агроөнеркәсіптік кешенді дамытудағы стратегиялық маңызын атап өтті.
- Мемлекет басшысы инвестиция тарту мәселелеріне, оның ішінде аграрлық секторға ерекше назар аударып келеді. Аталған жобаның іске асырылуы импортты алмастыруға және елдің экспорттық әлеуетін арттыруға тікелей ықпал етеді.
Қазақстанда заманауи жылыжай технологияларын енгізуге барлық жағдай жасалған: қолайлы инвестициялық ахуал, мемлекеттік қолдау және сапалы өнімге деген жоғары сұраныс ауқымды өндірісті дамытуға берік негіз қалыптастырады.
Министрлік жобаны іске асырудың барлық кезеңдерінде — құрылыстан бастап толық қуатқа шыққанға дейін — жан-жақты қолдау көрсетуге дайын, — деді министр.
Өз кезегінде Фатих Будан жобаны іске асыру барысында заманауи агротехнологиялар, энергияны үнемдеуге бағытталған шаралар және өндірістік процестерді басқарудың тұрақты даму жөніндегі халықаралық стандарттарға сай жүйелер қолданылатынын атап өтті.
Оның айтуынша, жоба өндірістік тиімділікті арттырып, нарықты сапалы өніммен тұрақты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
- Сонымен қатар, бұған дейін қол қойылған өзара түсіністік туралы меморандум аясында Fabe Polska компаниясы алдағы бес жыл ішінде Қазақстанның агроөнеркәсіп кешеніне шамамен 137 млн АҚШ доллары көлемінде инвестиция салуды жоспарлап отыр,-делінген хабарламада.
Осыған дейін еліміздің ауыл шаруашылығы өнімдері 15-тен аса елге экспортталатыны туралы жаздық.