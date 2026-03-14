Польша президенті SAFE кредиттік бағдарламасына қатысу туралы заңға вето қойды
АСТАНА. KAZINFORM - Бұл заң жобасы Варшаваға Еуроодақтың «Еуропаның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған әрекеттер» (SAFE) бағдарламасы аясындағы қаражатқа қол жеткізуге мүмкіндік берер еді, деп хабарлайды Euronews.
Польша президенті Кароль Навроцкий елге Еуроодақтың шамамен 44 миллиард еуро көлеміндегі қорғаныс несиелерін алуға жол ашатын заңға вето қойды. Бұл шешім қорғаныс шығындарын қаржыландыру мәселесінде премьер-министр Дональд Туск үкіметімен арадағы саяси текетіресті күшейтті.
Аталған заң жобасы Варшаваға Еуроодақтың SAFE бағдарламасы аясындағы қаражатты пайдалануға мүмкіндік беретін еді. Жалпы көлемі 150 миллиард еуроны құрайтын бұл бастама қорғаныс шығындарын арттыруға және Еуропаның қорғаныс өнеркәсібін нығайтуға бағытталған.
Бағдарлама аясында Польша шамамен 43,7 миллиард еуро көлемінде несие алып, оның ең ірі бенефициары атануы тиіс болатын.
Дональд Туск жетекшілік ететін коалиция заң жобасын белсенді қолдады.
Үкімет өкілдерінің айтуынша, бұл несиелер 2022 жылдың басында Ресейдің Украинаға толық ауқымды басқыншылығынан кейін күшейген қауіпсіздік қатерлері жағдайында Польша армиясын жедел жаңғыртуға қолайлы қаржыландыру көзін қамтамасыз етер еді.
Ресми тұлғалар бөлінетін қаржы қорғаныс саласындағы бірқатар жобаны қолдауға бағытталатынын айтты. Олардың қатарында елдің шығыс шекарасын нығайту және Польша аумағында қару-жарақ өндірісіне инвестиция салу бар.
Алайда Навроцкий Еуроодақ несиелеріне сүйену Варшаваның Брюссельге тәуелділігін арттыруы мүмкін екенін мәлімдеді. Оның орнына президент қорғаныс саласындағы инвестицияларды елдің ішкі ресурстары есебінен қаржыландыруды ұсынды. Соның ішінде орталық банктің резервтерінен түсетін кірісті пайдалану мүмкіндігі туралы айтылды.
Дональд Туск министрлер кабинетінің арнайы отырысын өткізетінін хабарлады. Онда несиені мақұлдатудың балама жолдарын ұсынбақ. Бұған дейін премьер-министр үкімет Польшаға SAFE бағдарламасының қаражатына қол жеткізуге мүмкіндік беретін «В жоспарын» дайындап жатқанын айтқан болатын.
