Польшада F-16 жойғыш ұшағы апатқа ұшырады
АСТАНА. KAZINFORM — Оқиға елдің орталық бөлігіндегі Радом қаласында болды. Бұл туралы BBC хабарлайды.
— Радомдағы қайғылы оқиға: әуе шоуына дайындық кезінде F-16 жойғыш ұшағы құлады. Өкінішке қарай, ұшқыш қаза болды, — деп жазды Х әлеуметтік желіде Польша үкіметінің баспасөз хатшысы Адам Шлапка.
Польша билігінің мәліметінше, жерде зардап шеккендер жоқ. Қайғылы оқиғаның түсіріліміне қарағанда, ұшақ ұшу-қону жолағына құлап, ұшқыш катапультанып үлгермеген.
Euronews ақпаратынша, поляк әскери ұшқышы AirShow Radom халықаралық авиашоуы алдында жаттығу ұшуы кезінде қаза тапты. Поляк Аумақтық қорғаныс күштерінің хабарлауынша, ол поляк әскерінің офицері болған.
Алдын ала мәлімет бойынша, ұшқыш F-16 жойғыш ұшағын басқарып, жоғары пилотаж фигураларын орындады. Маневр кезінде ұшақ кенеттен төмендей түсіп, жоғары жылдамдықпен әуежай маңында жерге құлаған. Апаттан кейін ұшақ отқа оранды. Қайғылы оқиға орнынан түсірілген кадрлар әлеуметтік желілерде жергілікті уақыт бойынша сағат 20:00 шамасында пайда болды.
