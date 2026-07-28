KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Кәріз инфрақұрылымын жаңарту мақсатында 45 жоба іске асады

    АСТАНА. KAZINFORM – Үкімет отырысында ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев кәріз-тазарту құрылыстарын жаңарту барысы жөнінде мәлімдеді.

    кәріз желісі
    Фото: Үкімет

    Оның сөзінше, еліміздегі кәріз-тазарту құрылыстарының басым бөлігі жарты ғасыр бұрын салынған. Олардың орташа тозу деңгейі 65%-дан асады. Бұл экология мен санитариялық қауіпсіздікке қауіп төндіреді.

    – Ұлттық жоба шеңберінде жалпы құны 800 миллиард теңгеден асатын 45 кәріз-тазарту құрылысын іске асыру көзделген. Оның ішінде 7 жоба халықаралық қаржы ұйымдарының қатысуымен, ал 38 жоба түрлі қаржыландыру көздерінен жүзеге асырылады. Соңғы екі жылда 5 жоба аяқталды. Қазір жұмыстар 3 қалада жүргізіліп жатыр. Оларды жыл соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Барлық жобалардың іске асырылуы министрліктің тұрақты бақылауында, – деді Ерсайын Нағаспаев.

    Айта кетейік, бұған дейін елімізде 1,9 мың шақырым су құбыры жаңартылатынын жазғанбыз.

     

    Үкімет Үкімет отырысы Құрылыс ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
    Алпамыс Файзолла
    Алпамыс Файзолла
    Авторлар