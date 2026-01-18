Португалия президенті лауазымына 11 үміткер таласады
АСТАНА. KAZINFORM — Португалияда президент сайлауы өтеді. Үміткерлердің рекордтық саны — 11 адам (10 ер және бір әйел) жоғары мемлекеттік лауазымға таласады, деп хабарлайды ТАСС.
Сайлау учаскелері бүгін жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 8:00–де ашылып, кешкі сағат 19:00–ге дейін жұмыс істейді. Алдын ала нәтижелер түнде белгілі болады.
Елдің заңына сәйкес, президент жалпыға бірдей, тікелей және жасырын сайлау арқылы 5 жыл мерзімге сайланады. Егер кандидаттардың ешқайсысы 50%-дан астам дауыс жинай алмаса, 8 ақпанда Португалияда сайлаудың екінші кезеңі өтеді.
Қазіргі ел президенті Марсело Ребело де Соуза 2016 жылы қызметіне кірісіп, 2021 жылы қайта сайланды. Ол бұл жолы сайлауға қатыса алмайды, өйткені жергілікті заң қатарынан үш мерзімге рұқсат бермейді.
Мемлекеттің егемендігінің, бірлігі мен аумақтық тұтастығының кепілі болатын президенттің өкілеттіктері айтарлықтай кең, бірақ кейде өкілдікке дейін қысқарады. Сонымен қатар, ол жоғарғы бас қолбасшы болады және сайлау нәтижелерін ескере отырып, премьер-министрді тағайындайды. Президент сондай-ақ Республика Ассамблеясын (бір палаталы парламентті) таратуға, вето туралы заңдарға және тұтқындарға рақымшылық жасауға құқылы.
Үміткерлер және нәтиже
Жоғары мемлекеттік лауазымға үміткерлер қатарында «Жетеді!» әсіре оңшыл партиясының жетекшісі Андре Вентура да бар. Бұл саяси күш 2025 жылғы сайлаудан кейін позициясын айтарлықтай жақсартып, 230 орындық парламенттегі өкілдігін 10-ға арттырды. Үміткерлер қатарында Социалистік партияның бұрынғы бас хатшысы Антонио Жозе Сегуру, оңшыл социал-демократиялық партияның жақтаушысы Луиш Маркес Мендеш және Либералдық бастама партиясы қолдайтын Еуропарламент депутаты Жуан Котрин де Фигейреду да бар.
Сондай-ақ, президенттікке үміткер зейнеткерлікке шыққан адмирал Энрике Гувейя-и-Мелу, ол коронавирустық пандемия кезінде Португалиядағы вакцинация науқанының үйлестірушісі ретінде танымал болды. Республикалық көшбасшы лауазымына үміткер жалғыз әйел — «Сол блок» партиясынан Еуропарламент депутаты Катарина Мартинш. Сондай-ақ тізімге Жасылдар партиясының жақтаушысы Жорже Пинту, кәсіподақ мүшесі Андре Пестана, бұрынғы депутат Антониу Филипе, суретші және жазушы Умберту Коррейя және әнші Мануэл Жуан Виэйра кіреді.
Сайлауға аз уақыт қалғанда EFE қоғамдық пікір сауалнамасының нәтижелерін хабарлады, оған сәйкес Вентура сайлаушылардың 24 пайызының қолдауын ала алады. Сегуру португалиялықтардың 23% дауысын алады деп жоспарланған, одан кейін Котрин де Фигейреду (19%), Гувейя-и-Мелу (14%) және Маркес Мендеш (14%).
Оңшыл жақтаушы Вентура бұған дейін президенттік «Португалиядағы оппозицияны басқарудың ең жақсы жолы» болатынын айтқан. Сондай-ақ саясаткер жеңіске жеткен жағдайда партиясының тұғырнамасын алға жылжытуға уәде береді. Сегуро — ұзақ уақыттан бері саясаткер. 2011 жылдан 2014 жылға дейін ол Социалистік партияның Бас хатшысы қызметін атқарды, сонымен қатар қазір БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерриш үкіметінде қызмет етті. Котрин де Фигейреду, керісінше, саяси мансабын салыстырмалы түрде жақында бастады. Сайлау науқаны барысында ол егер президент болып сайланса, денсаулық сақтау, экономика және әлеуметтік қамсыздандыру салаларындағы өзгерістерге жәрдемдесуге келісім берген жағдайда үкіметтің одақтасы болуға және оған саяси қолдау көрсетуге уәде берді.
Бірінші турда бірде-бір кандидат 50%-дан астам дауыс жинай алмаса, сайлаушылардың ең көп қолдауына ие болған екі үміткер ғана екінші турға өтеді. Мұндай жағдай соңғы рет 1986 жылы болған.
Бұған дейін Португалия президенті Марселу Ребелу де Соузаға шұғыл ота жасалғанын жаздық.