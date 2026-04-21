Португалия ішкі туризмге 11 млн еуро инвестиция салады
АСТАНА. KAZINFORM — Жобалар Португалияның ішкі өңірлерінде табиғи, гастрономиялық, сауықтыру және мәдени туризмді дамытуға бағытталып, туристер ағынын Лиссабон мен Порту сияқты дәстүрлі орталықтардан басқа бағыттарға бұруды көздейді, деп хабарлайды Еuronews.
«Португалия» дегенде көбіне Лиссабон, Порту немесе Алгарве оңтүстік жағалауы елестейді.
Алайда көпмиллиондық инвестиция осы қалыптасқан бағыттардан тыс аймақтарға назар аударып, елдің туристік картасын біртіндеп қайта қалыптастыруға бағытталған.
Үкімет жалпы құны 4,5 млн еуро болатын 12 туристік жобаны қаржыландырады. Жалпы инвестиция көлемі шамамен 11 млн еуро болады. Бұл қаражат Португалияның солтүстігі мен орталығында, сондай-ақ Алентежу және Рибатежу өңірлерінде туризмді дамытуға серпін бермек.
Бұл бастама 2025 жылғы ақпанда іске қосылған, бюджеті 30 млн еуро болатын «Туризм арқылы өсім» атты кең ауқымды бағдарламаның бір бөлігі.
Жаңа қаржыландыру мемлекеттік құрылымдарға, жеке компанияларға және салалық ұйымдарға бағытталған. Басымдық табиғи, гастрономиялық, белсенді, сауықтыру және мәдени туризм сияқты негізгі бағыттарға беріледі.
Ауқымды жобалар жаңа туристік өнімдер жасауға, «ақылды» аумақтарды дамытуға, тарихи және мәдени мұраны жаңғыртуға, сондай-ақ тұрақты даму қағидаттарын ілгерілету мен қалаларды жаңартуға бағытталған.
Бөлінген қаражат туризм саласы қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бағдарламаларын жүзеге асыруға да мүмкіндік береді. Әсіресе, осал топтағы қызметкерлерді оқыту мен олардың кәсіби дағдыларын дамытуға көңіл бөлінеді.
Инвестициялық келісімшарттарға қол қою барысында экономика және аумақтық тұтастық министрі Каштру Алмейда ірі жобалармен қатар, «әсіресе ішкі өңірлерде жүзеге асырылатын, мәдени және табиғи мұраны ашуға бағытталған, шетелдік туристер үшін қызықты әрі жаңа шағын бастамалар да бар» екенін атап өтті.
Министрдің айтуынша, мұндай шағын туристік жобаларды «ілгерілету және кеңінен таныту» қажет.
Turismo de Portugal агенттігінің деректеріне сәйкес, 2025 жылы Португалияға 32,5 млн адам келген, оның 19,7 миллионы — шетелдік туристер.
Негізгі туристер келген елдер қатарында Ұлыбритания мен АҚШ бар — тиісінше 2,5 млн және 2,4 млн адам. Одан кейін Испания, Германия және Франция елдері келеді, олар да миллиондаған турист ағынын қамтамасыз еткен.
Ұлттық туристік ведомство мәліметінше, келушілер санының артуы туризмнен түскен табысты 29,1 млрд еуроға жеткізген. Алайда жергілікті тұрғындар Лиссабон мен Порту сияқты танымал бағыттардағы туристердің шамадан тыс көптігіне жиі наразылық білдіріп отыр.
— Бұл өте оғаш. Елестетіп көріңіз, мен үлкен қаланың қақ ортасында тұрсам да, көршілерім жоқ, — дейді Лиссабон тұрғыны.
Оның айтуынша, пәтерлердің көбі туристерге жалға берілетіндіктен, қаланың кейбір аудандары «елес қалаға» ұқсап кеткен.
Алмейда туризмнің дамуына әлдеқайда оң көзқараспен қарайды. Ол бұл саланы «өте маңызды», «елді алға сүйрейтін» бағыт деп атады.
— Жылдың белгілі бір аптасында немесе елдің кейбір аймақтарында туристер тым көп болуы мүмкін, бірақ жалпы алғанда, ел көлемінде және жыл бойы туристер артық емес, — деп қосты.
Айта кетелік Португалияда азық-түлік бағасы соңғы төрт жылдағы ең жоғары деңгейге жетті.