Португалияда 14 жастағы жасөспірім орман өртін қойғанын мойындады
АСТАНА. KAZINFORM — 20 тамызға дейін Португалияның сот полициясы өрт қоюға қатысы бар деген күдікпен 52 адамды ұстады, деп хабарлайды Euronews.
Фафе муниципалитетіне қарасты Сейдойншадан шыққан 14 жастағы жасөспірім бірнеше өрт қойғанын мойындады. Оның әрекеттерінің салдарынан биыл жазда Португалияның солтүстігінде орман өрті шыққан. Жасөспірім жиі орманды аймақтарға скутермен барып, сіріңкемен от тұтатып, үйіне қайтып отырған.
Бұл туралы Португалияның сот полициясы мәлімдеді.
— Мүмкін, кәмелетке толмаған бала мектептегі үлгерімінің нашарлығына және әлеуметтік байланыстарының әлсіздігіне байланысты ашу мен күйзелістен осындай әрекетке барған болуы ықтимал, — делінген сот полициясының мәлімдемесінде.
Аталған аймақтағы қайталанатын өрттер тергеудің басталуына себеп болған.
Тергеуді жүргізген Брага сот полициясы істі прокуратураға жолдады. Кейін ол отбасы және балалар істері жөніндегі сотқа беріледі.
20 тамызға дейін Португалияда өрт қоюға қатысы бар деген күдікпен 52 адам қамауға алынған. Lusa ақпарат агенттігінің деректері бойынша, тұтқындаулардың басым бөлігі тамыз айында жасалған.
Жұма таңертең Португалия аумағында 97 өрт тіркелген, бірақ олардың басым бөлігі сөндіру сатысында болған.
Бұған дейін Испаниядағы орман өрті ауыл шаруашылығына 600 млн еуро шығын келтіргені туралы жазған едік.