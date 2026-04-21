KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:15, 21 Сәуір 2026 | GMT +5

    Пойыздарда мұқтаж жандарға арналған вагондар қашан пайда болады

    АСТАНА. KAZINFORM – Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев пойыздар мұқтаж арналған вагондармен тек 2030 жылға қарай 100 пайыз жабдықталатынын айтты.

    Астана – Омбы пойызының вагондары жаңарды
    Фото: Көлік министрлігі

    - Теміржол саласында пойыздарда шамамен 90 пайызында арнайы көтергіштер мен купелер бар. 2030 жылға қарай әрбір пойызда бір арнайы вагон болады, - деді ол.

    Министр вокзалдарда кедергісіз орта құру үшін пандустар төселіп, жеделсатылар мен касса аймақтары, дәретхана қайта жабдықталатынын айтты.

    - Билеттерге 50 пайыз жеңілдік бар. Осы сәуір айынан бастап ЖСН арқылы онлайн рәсімдеу функциясы іске қосылды 2025 жылы мың мүгедектігі бар жолаушы тасымалданды, - деді Нұрлан Сауранбаев.

    Сондай-ақ бүгінгі Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов жеке компанияларды мұқтаж адамдарды қолдауға шақырды. 

    Тегтер:
    Үкімет Инклюзивті қоғам Пойыз
    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
