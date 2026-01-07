KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    08:48, 07 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Православиелік қазақстандықтар Рождество мерекесін тойлап жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM – 7 қаңтарда бүкіл әлемдегі, соның ішінде Қазақстандағы православие христиандары негізгі діни мерекелердің бірі Мәсіхтің туған күнін атап өтеді.

    Православные казахстанцы празднуют Рождество
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Рождество - әлемнің 100-ден астам еліндегі аталып өтетін ең маңызды христиан мерекелерінің бірі. Бұл күн Иса Мәсіхтің туғанын еске алады және адамның Құдаймен байланысын білдіреді.

    Православные казахстанцы празднуют Рождество
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Шіркеу іліміне сәйкес, Рождество Мәсіхтің құтқару ісін және адам табиғатының жаңаруын бейнелейді.

    Православные казахстанцы празднуют Рождество
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    6-7 қаңтарға қараған түні Қазақстанның барлық православие храмдарында Рождестволық қызмет өтеді. Ежелгі дәстүр бойынша мерекелік Құдай литургиясы түнде жасалады және 40 күндік оразаның соңғы сағаттарымен сәйкес келеді. 7 қаңтарда сенушілер мерекелік дастарқанға отырады, сол күні таңертең ғибадатханаларда мерекелік ғибадат орындалады.

    Православные казахстанцы празднуют Рождество
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Рождество мерекесінің негізгі орны – Алматыдағы Вознесенск кафедралы шіркеуі. Елдің бас шіркеуі Астанадағы Успен кафедральды соборында мерекелік қызметті Қаскелең епископы, Митрополиттік округтің викарийі және Қазақстан православие шіркеуінің әкімшісі Геннадий мерекелік қызметі жүргізеді.

    Православные казахстанцы празднуют Рождество
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Бұған дейін Қазақстан православие шіркеуінің басшысы, Астана және Қазақстан митрополиті Александр сенушілерді Рождество қуанышын көршілерімен, сондай-ақ қолдау мен жұбанышқа мұқтаж жандармен бөлісуге шақырған болатын.

    Православные казахстанцы празднуют Рождество
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    – Осы Рождество мерекесін баршамыз үшін игі істер, жұбату мен жігерлендіру сөздері, жанашырлық пен мейірімділік арқылы шынымен де жарқын және салтанатты етуге тырысайық –. Қайғырғандарға көмек қолын созайық, көңілсіздерді қолдайық, науқастарға барып, жалғызбастыларды еске алайық. Киелі жазбаларда айтылғандай, «Қайырымдылық жұмақ сияқты батаға толы, ал cадақа мәңгілікке қалады», - деді ол.

    Православные казахстанцы празднуют Рождество
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Айта кетейік, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Рождество мерекесімен құттықтады.

    Тегтер:
    Мереке Қоғам Дін
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар