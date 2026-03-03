KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    12:02, 03 Наурыз 2026 | GMT +5

    Премьер-министр 1 мамырға дейін жол бойындағы сервисті дамыту картасын әзірлеуді тапсырды

    АСТАНА. KAZINFORM — Премьер-министр Олжас Бектенов жол қауіпсіздігі мәселесі өзекті бола түскенін, 1 мамырға дейін жол қозғалысы қауіпсіздігі бойынша бірлескен іс-қимыл жоспарын жаңартуды тапсырды.

    м
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Жол қауіпсіздігі — ең өзекті мәселенің бірі. Былтыр 36 мыңнан астам жол-көлік оқиғасы болған. Сондықтан апат қаупі жоғары учаскелерде инженерлік шешімдерді қолдану, жылдамдық режимін қатаң бақылау, интеллектуалды көлік жүйелерін және заманауи ескерту құралдарын пайдалану бойынша жүйелі шаралар кешенін іске асыру қажет, — деді О. Бектенов Үкіметтің бүгінгі отырысында.

    Премьер-министр Көлік министрлігіне Ішкі істер, Төтенше жағдайлар министрліктерімен және әкімдіктермен бірге 1 мамырға дейін жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша бірлескен іс-қимыл жоспарларын жаңартуды тапсырды.

    Сонымен бірге, көлік көп жүретін автомагистральдар мен ірі қалаларға кіретін жолдарға баса назар аудару қажеттігі айтылды.

    — Көлік инфрақұрылымын кешенді дамыту жүргізушілерге қолайлы жағдай жасаумен тікелей байланысты. Көлік министрлігі әкімдіктермен бірге тиісті стандарттар мен бизнесті ынталандыру шараларын қамтамасыз етіп, 1 мамырға дейін әр өңірде жол бойындағы сервисті дамытудың егжей-тегжейлі картасын әзірлесін, — деді Олжас Бектенов.

    Бұған дейін О. Бектенов жолдардың мүшкіл жағдайына қатысты азаматтар шағымы азаймай тұрғанын айтқан еді.

    Сондай-ақ, елімізде ақылы жолдар қатарына тағы 6 учаске қосылады. Ақылы жолда ақау анықталса, төлем уақытша тоқтатылады.

    ҚР Премьер-Министрі ҚР Үкіметі жүргізуші Олжас Бектенов Жол Жол апаты Қауіпсіздік
    Айжан Серікжанқызы
