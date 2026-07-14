Премьер-министр Энергетика министрлігіне бірқатар міндет жүктеді
АСТАНА.KAZINFORM – ҚР Премьер-министрі Олжас Бектенов Үкімет отырысында Энергетика министрлігіне саланы дамыту бойынша тапсырма берді.
– Мұнай мен газ өндірудің жоспарланған көрсеткіштеріне қол жеткізу мақсатында Энергетика министрлігі барлық жер қойнауын пайдаланушылармен келісмөздер жүргізіп, нақты іс-қимыл жоспарын әзірлеуге тиіс. Бұдан бөлек, көмір химиясының қолда бар әлеуетін ескере отырып, көмірді қайта өңдеу жобаларына жеке инвестицияларды арттыру жұмысын жандандыруды және әлеуетті инвесторларды қолдау шараларын кеңейтуді тапсырамын, – деді ол.
Айта кетейік, бұған дейін цифрлық технологиялар энергетика саласын жаңа деңгейге шығарып отырғанын жазғанбыз.