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    Премьер-министр Энергетика министрлігіне бірқатар міндет жүктеді

    АСТАНА.KAZINFORM – ҚР Премьер-министрі Олжас Бектенов Үкімет отырысында Энергетика министрлігіне саланы дамыту бойынша тапсырма берді.

    Энергетика министрлігі
    Фото: ҚР Энергетика министрлігінің баспасөз қызметі

    – Мұнай мен газ өндірудің жоспарланған көрсеткіштеріне қол жеткізу мақсатында Энергетика министрлігі барлық жер қойнауын пайдаланушылармен келісмөздер жүргізіп, нақты іс-қимыл жоспарын әзірлеуге тиіс. Бұдан бөлек, көмір химиясының қолда бар әлеуетін ескере отырып, көмірді қайта өңдеу жобаларына жеке инвестицияларды арттыру жұмысын жандандыруды және әлеуетті инвесторларды қолдау шараларын кеңейтуді тапсырамын, – деді ол.

    Айта кетейік, бұған дейін цифрлық технологиялар энергетика саласын жаңа деңгейге шығарып отырғанын жазғанбыз.

    ҚР Үкіметі ҚР Энергетика министрлігі Мұнай
    Алпамыс Файзолла
    Алпамыс Файзолла
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