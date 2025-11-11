Премьер-министр: Халықтың шағымына дереу жауап беріңіздер
АСТАНА. KAZINFORM — Премьер-министр Олжас Бектенов Үкімет отырысында дәрі бағасына байланысты шағымдарға уақтылы жауап беруге жауапты органдарды атады.
— Халықтың тарапынан келіп түсетін сұрақтар мен шағымдарға дереу жауап беру қажет.
Денсаулық сақтау министрлігіне Мәдениет және ақпарат министрлігімен, әкімдіктермен бірлесіп, дәрілік заттармен қамтамасыз ету туралы халықпен тұрақты негізде кең ауқымды ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізуді тапсырамын, — деді ол.
Олжас Бектенов бұл мақсатқа БАҚ пен цифрлық платформаларды, әлеуметтік желіні, өңірлік іс-шараларды барынша пайдалану керектігін атап өтті.
— Біздің міндетіміз — денсаулық сақтау саласын барынша ашық, әділетті және ең бастысы, барлық азаматтар үшін қолжетімді ету, — деді Премьер-министр.
Айта кетейік, бүгін Үкімет халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жайын талқылап жатыр.