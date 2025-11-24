Премьер-министрге алдағы 3 жылда Азаматтық авиацияны дамыту жоспары ұсынылды
АСТАНА. KAZINFORM – Премьер-министр Олжас Бектенов Мемлекет басшысының тапсырмалары аясында авиациялық хабтар мен автожол саласын дамыту мәселелері бойынша кеңес өткізді. Онда Көлік, Қаржы, Энергетика, Өнеркәсіп және құрылыс министрліктерінің басшылары, сондай-ақ Астана және Алматы қалаларының әкімдері қатысты. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.
Премьер-министрге 2040 жылға қарай жаһандық әуе нарығын екі есеге арттыру жөніндегі әлемдік болжамдарды ескере отырып, алдағы 3 жылға арналған Азаматтық авиацияны дамыту жоспары ұсынылды. Халықаралық Азаматтық авиация ұйымының (ICAO) стандарттарына сәйкестіктің жоғары деңгейін қамтамасыз етуге баса назар аударылды. ICAO аудитінің нәтижелеріне сәйкес, биыл бұл көрсеткіш Қазақстанда 95,7%, бұл 72,01%-дық әлемдік және 87,92% болатын орташа еуропалық деңгейден көп.
Жоспарға сәйкес әуежай және навигациялық инфрақұрылымды жаңғырту, халықаралық және ішкі маршруттық желіні кеңейту бойынша ауқымды жұмыс көзделген. Бұдан бөлек, халықаралық оқу орталықтарын тарта отырып, әуе кемелері паркін ұлғайту және авиация саласы үшін мамандар даярлау жүйесін күшейту жоспарлануда.
Жиын барысында Астана және Алматы қалаларының әуежайлары базасында аэрохабтарды дамыту мәселелері талқыланды. Елордалық әуежайдың екінші ұшу-қону жолағын салу үшін жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге дайындық жүргізіліп жатыр. Әуе айлағын жаңғырту жүк және жолаушылар терминалдарын салуды, инфрақұрылымды жаңартуды және тағы да басқаларды көздейді. Алматы әуежайын жаңғырту бойынша Horizon стратегиялық бағдарламасын жүзеге асыру өткізу қабілетін арттыруды қамтамасыз етеді. Терминалдарды реконструкциялау, трафикті көбейту үшін ұшу-қону жолақтарын жаңғырту жоспарлануда. Әуежай базасында жүк және техникалық кластерлер мен сервистік экожүйе құрылатын болады.
Өңірлік байланысты нығайтуға бағытталған ішкі авиамаршруттарды субсидиялау мәселелері қаралды. Жалпы, осы жылдың 10 айында жолаушылар тасымалы көлемі 6%-ға өсіп, 13 млн жолаушыдан асты.
Жиынға қатысушылар азаматтық авиацияның туризмге, саудаға, өңірлік дамуға, инвестициялық тартымдылыққа және басқа да маңызды бағыттарға мультипликативтік әсерін атап өтті. Халықаралық бағалауларға сәйкес, саладағы әрбір 100 жұмыс орны экономиканың аралас секторларында 610-ға дейін қосымша жұмыс орындарын құрады.
ҚР жүк әлеуетін кеңейту үшін жүк тасымалын дамыту перспективалары белгіленді.
Премьер-министр Көлік министрлігіне Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі және Қаржылық мониторинг агенттігімен бірлесіп авиаотын жеткізудегі тиімсіз делдалдар тізбегі бойынша жұмысты күшейтуді, сондай-ақ көлік саласында ағымдағы жобаларды жүзеге асыру және жаңа жобаларды іске қосу жөніндегі жұмысты жандандыруды тапсырды.
Сонымен қатар жиында Көлік министрлігінің автожол құрылысы саласындағы инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру жөніндегі тәсілдері қаралды. Жолдардың ағымдағы жағдайына және оларды жабынының сапасын одан әрі жақсартуға арналған құралдарға назар аударылады.
Еске салайық, Көлік вице-министрі Талғат Ластаев жаңа буын мамандары заманауи авиацияның сын-қатерлеріне дайын болуы тиіс екенін айтты.