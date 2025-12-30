KZ
    09:21, 30 Желтоқсан 2025

    2025 жылы Президент 186 халықаралық кездесу өткізді

    АСТАНА. KAZINFORM — Президент шет мемлекеттердің үкімет басшыларымен, басқа да жоғары лауазымды тұлғаларымен, халықаралық құрылымдар жетекшілерімен, іскерлік топ өкілдерімен және сарапшылармен 186 кездесу өткізгені белгілі болды.

    Қасым-Жомарт Тоқаев пен Си Цзиньпин
    Фото: Ақорда

    Бұл туралы ҚР Президентінің көмекшісі — Баспасөз хатшысы Руслан Желдібай өзінің Telegram арнасында хабарлады.

    — Шетелдік сапарларда сауда-экономикалық, көлік-логистикалық және инвестициялық ықпалдастықты нығайтуға айрықша мән берілді. Халықаралық кездесулер кезінде жалпы сомасы 70 миллиард доллардан асатын коммерциялық келісімдер жасалды, — деп жазды Руслан Желдібай.

    халықаралық кездесу
    Фото: Ақорда

    Бұдан бұрын ол биыл Мемлекет басшысының сыртқы және ішкі саясат бағытындағы қызметі өте қауырт әрі жемісті өткенін айтты.

    Сондай-ақ 2025 жылы Президент қанша нормативтік-құқықтық актіге қол қойғаны белгілі болды.

     

