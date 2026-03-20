21:35, 20 Наурыз 2026 | GMT +5
Президент Әкімшілігінің бірқатар қызметкері мемлекеттік наградалармен марапатталды
АСТАНА. KAZINFORM – Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
- Мемлекет басшысының Жарлығымен адал еңбегі, елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан елеулі үлесі, заңдылық пен қоғамдық тәртіпті нығайтудағы қызметі үшін бір топ азамат мемлекеттік наградалармен марапатталды, - делінген хабарламада.
Ерлан Қарин мемлекеттік қызметшілерге Президенттің жылы лебізін жеткізіп, марапаттарды табыстады.
Осыған дейін Президент бір топ азаматқа мемлекеттік наградалар табыстаған болатын.