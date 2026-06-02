Президент: Alatau City жобасына зор үміт артып отырмыз
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Алатау қаласын дамыту жөніндегі кеңесте сөз сөйледі. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
— Өздеріңіз де білесіздер, жаңа қала салу туралы шешім экономикамызда күрделі жағдай болған кезде қабылданды. Бірақ біз бұл мәселеге байыппен қарадық. Асығыстыққа жол берген жоқпыз. Alatau City жобасы — шын мәнінде, жан-жақты зерделенді, пысықталды деп айтуға болады, — деді ол.
Президент Alatau City жобасына зор үміт артып отырғанын айтты.
— Жалпы, әлемдік тәжірибеге қарайтын болсақ, дәл осы болашақ қалаларын салу арқылы ел дамуын жаңа сапалық деңгейге көтеруге зор мүмкіндік туады. Мысалы, Дубай, Шэньчжэнь, Инчхон, тағы да бірқатар қаланың сәтті жобалар екені баршаға мәлім.
Сол себепті біз де Alatau City жобасына зор үміт артып отырмыз. Бұл істе ең алдымен құқықтық сұрақтарды, жер және инфрақұрылым мәселелерін шешу қажет. Осы бастаманы іске асырудың бастапқы кезеңінде бірқатар негізгі бағытқа баса мән беруіміз керек, — деді Президент.
Айта кетелік Президент Алатау қаласы құрылысының негізгі қағидалары жаңа Конституцияға енгізілгенін айтқан еді.