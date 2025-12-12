KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:50, 12 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Президент Ашхабадтағы Конгресс орталығына барды

    АШХАБАД. KAZINFORM – Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев халықаралық форумға қатысу үшін Конгресс орталығына барды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Президент Ашхабадтағы халықаралық форумға қатысу үшін Конгресс орталығына келді
    Фото: Ақорда

    Қасым-Жомарт Тоқаевты Түрікменстан президенті Сердар Бердімұхамедов қарсы алды. 

    Халықаралық форумға қатысушылар маңызды жиын алдында бірге суретке түсті. 

    Ашхабад
    Фото: Ақорда

    Еске сала кетейік, бұған дейін Мемлекет басшысының Түрікменстанның астанасы Ашхабад қаласына барғанын жазғанбыз. Сапар барысында Қасым-Жомарт Тоқаев Түрікменстан президентімен кездесіп, мерейлі сәтке орай ұйымдастырылған халықаралық форумда көтерілетін мәселелердің маңызын талқылады. 

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Түрікменстан Ашхабад Ақорда
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар