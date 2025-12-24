KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:49, 24 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Президент Астанада бірқатар нысанды аралап, қаланы дамыту жөнінде кеңес өткізеді

    АСТАНА. KAZINFORM – Қасым-Жомарт Тоқаев елордадағы бірқатар өндірістік және әлеуметтік нысанды аралайды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Ақорда
    Фото: Ақорда

    — Бүгін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев елордадағы бірқатар өндірістік және әлеуметтік нысандарды аралап, Астана қаласын дамытуға арналған кеңес өткізеді, — делінген хабарламада.

    Айта кетелік Мемлекет басшысы «2025 жылы қазақстандық жас жазушылар мен ақындар үшін Президенттік арнаулы әдеби сыйлықты беру туралы» Жарлыққа қол қойған еді

     

    Тегтер:
    Қасым-Жомарт Тоқаев Астана Ақорда
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар