    12:00, 07 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Президент атынан сала ардагерлеріне және ҚазМұнайГаз компаниялар тобы қызметкерлеріне мемлекеттік наградалар табыс етілді

    АСТАНА. KAZINFORM – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-да кәсіби мереке — мұнай-газ кешені қызметкерлерінің күніне орай сала ардагерлеріне және ҚМГ компаниялар тобының қызметкерлеріне мемлекеттік наградаларды тапсыру салтанаты өтті.

    Фото: ҚазМұнайГаз

    Іс-шарада ҚМГ Басқарма төрағасы Асхат Хасенов құттықтау сөз сөйлеп, Қазақстанның мұнай-газ секторының қалыптасуына еңбек сіңірген ардагерлерге ілтипатын білдірді. Ол саладағы бүгінгі жетістіктер — аға буын салып кеткен сара жолдың жалғасы екенін атап өтті. ҚМГ компаниялар тобының мыңдаған қызметкерлерінің қажырлы еңбегі мен ауызбіршілігінің арқасында еліміздің энергетикалық қауіпсіздігі нығайып келеді.

    Фото: ҚазМұнайГаз

    — Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығымен табыс етілген мемлекеттік наградалар — бұл ұзақ жылғы адал еңбекке берілген лайықты жоғары баға, — деді Асхат Хасенов.

    Фото: ҚазМұнайГаз

    Атап айтқанда, «Парасат» орденімен Өтеев Есен Оғланұлы марапатталды.

    «Құрмет» орденінің иегерлері:

    Әліпбаев Саятай Сейдалыұлы — ҚМГ мұнай өңдеу және мұнай химиясы департаментінің директоры;

    Мұхитов Қайрат Болатұлы — «KMG-Security» ЖШС бас директорының бірінші орынбасары;

    Меңдібаев Ерболат Танашұлы — ҚМГ тасымалдау және логистика департаментінің директоры;

    Әшімов Дамир Ағыланұлы — «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» ЖШС бас директоры;

    Мұсаев Дәулет Жұмабайұлы — ҚМГ газды дайындау және өңдеу басқармасының бастығы.

    «Еңбек Даңқы» ІІІ дәрежелі ордені:

    Мұқанбетқалиев Сабырғали — «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС еңбек ардагері;

    Байжанов Ілесбек Сейітұлы — «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС еңбек ардагері;

    Жақсыбаев Абдурахман Аббасұлы — «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС еңбек ардагері;

    Ордиев Берік Шахзадаұлы — «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС еңбек ардагері;

    Мырхайдаров Мұхтар Бахадүрұлы — «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС №1 технологиялық цехының механигіне табысталды.

    «Ерен еңбегі үшін» медалінің иегерлері:

    Мырзағалиева Жансая Сайлауқызы — «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС геология департаментінің директоры;

    Нұрашов Мирас Жақсылықұлы — «Қазгермұнай» БК» ЖШС мұнай және газ өндіру департаменті газды дайындау және тасымалдау цехының 6-разрядты технологиялық қондырғылар операторы;

    Максимов Сергей Александрович — «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС еңбек ардагері;

    Өтеулиев Сенбек Ташкенбайұлы — «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС еңбек ардагері;

    Мартынов Владимир Вячеславович — «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС еңбек ардагері.

    Фото: ҚазМұнайГаз

    Жалпы, Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен еліміздің мұнай-газ саласын дамытуға қосқан зор үлесі үшін ҚМГ компаниялар тобының 61 еңбек ардагерлері мен қызметкерлері мемлекеттік наградаларға ие болды.

    Сонымен қатар салтанатты іс-шара барысында ҚМГ компаниялар тобының қызметкерлеріне мұнай-газ саласын дамытуға қосқан үлесі үшін ҚР Энергетика министрлігінің ведомстволық медалі, «KAZENERGY» медалі, ҚР Энергетика министрлігінің «Мұнай-газ саласының еңбек сіңірген қызметкері» төсбелгісі, ҚМГ естелік белгісі, ҚазМұнайГаздың «Еңбек сіңірген мұнайшы», «Үздік мұнай өңдеуші» және «Үздік мұнайшы» төсбелгілері, сондай-ақ ҚР Энергетика министрлігінің, «Самұрық-Қазына» АҚ және ҚМГ-ның құрмет грамоталары мен алғыс хаттары табыс етілді.

