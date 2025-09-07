Президент атынан сала ардагерлеріне және ҚазМұнайГаз компаниялар тобы қызметкерлеріне мемлекеттік наградалар табыс етілді
АСТАНА. KAZINFORM – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-да кәсіби мереке — мұнай-газ кешені қызметкерлерінің күніне орай сала ардагерлеріне және ҚМГ компаниялар тобының қызметкерлеріне мемлекеттік наградаларды тапсыру салтанаты өтті.
Іс-шарада ҚМГ Басқарма төрағасы Асхат Хасенов құттықтау сөз сөйлеп, Қазақстанның мұнай-газ секторының қалыптасуына еңбек сіңірген ардагерлерге ілтипатын білдірді. Ол саладағы бүгінгі жетістіктер — аға буын салып кеткен сара жолдың жалғасы екенін атап өтті. ҚМГ компаниялар тобының мыңдаған қызметкерлерінің қажырлы еңбегі мен ауызбіршілігінің арқасында еліміздің энергетикалық қауіпсіздігі нығайып келеді.
— Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығымен табыс етілген мемлекеттік наградалар — бұл ұзақ жылғы адал еңбекке берілген лайықты жоғары баға, — деді Асхат Хасенов.
Атап айтқанда, «Парасат» орденімен Өтеев Есен Оғланұлы марапатталды.
«Құрмет» орденінің иегерлері:
Әліпбаев Саятай Сейдалыұлы — ҚМГ мұнай өңдеу және мұнай химиясы департаментінің директоры;
Мұхитов Қайрат Болатұлы — «KMG-Security» ЖШС бас директорының бірінші орынбасары;
Меңдібаев Ерболат Танашұлы — ҚМГ тасымалдау және логистика департаментінің директоры;
Әшімов Дамир Ағыланұлы — «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» ЖШС бас директоры;
Мұсаев Дәулет Жұмабайұлы — ҚМГ газды дайындау және өңдеу басқармасының бастығы.
«Еңбек Даңқы» ІІІ дәрежелі ордені:
Мұқанбетқалиев Сабырғали — «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС еңбек ардагері;
Байжанов Ілесбек Сейітұлы — «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС еңбек ардагері;
Жақсыбаев Абдурахман Аббасұлы — «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС еңбек ардагері;
Ордиев Берік Шахзадаұлы — «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС еңбек ардагері;
Мырхайдаров Мұхтар Бахадүрұлы — «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС №1 технологиялық цехының механигіне табысталды.
«Ерен еңбегі үшін» медалінің иегерлері:
Мырзағалиева Жансая Сайлауқызы — «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС геология департаментінің директоры;
Нұрашов Мирас Жақсылықұлы — «Қазгермұнай» БК» ЖШС мұнай және газ өндіру департаменті газды дайындау және тасымалдау цехының 6-разрядты технологиялық қондырғылар операторы;
Максимов Сергей Александрович — «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС еңбек ардагері;
Өтеулиев Сенбек Ташкенбайұлы — «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС еңбек ардагері;
Мартынов Владимир Вячеславович — «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС еңбек ардагері.
Жалпы, Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен еліміздің мұнай-газ саласын дамытуға қосқан зор үлесі үшін ҚМГ компаниялар тобының 61 еңбек ардагерлері мен қызметкерлері мемлекеттік наградаларға ие болды.
Сонымен қатар салтанатты іс-шара барысында ҚМГ компаниялар тобының қызметкерлеріне мұнай-газ саласын дамытуға қосқан үлесі үшін ҚР Энергетика министрлігінің ведомстволық медалі, «KAZENERGY» медалі, ҚР Энергетика министрлігінің «Мұнай-газ саласының еңбек сіңірген қызметкері» төсбелгісі, ҚМГ естелік белгісі, ҚазМұнайГаздың «Еңбек сіңірген мұнайшы», «Үздік мұнай өңдеуші» және «Үздік мұнайшы» төсбелгілері, сондай-ақ ҚР Энергетика министрлігінің, «Самұрық-Қазына» АҚ және ҚМГ-ның құрмет грамоталары мен алғыс хаттары табыс етілді.