    19:04, 25 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Президент Бауыржан Момышұлына «Халық қаһарманы» атағын беру туралы Жарлыққа қол қойды

    АСТАНА. KAZINFORM - Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Бауыржан Момышұлына «Халық қаһарманы» атағын беру туралы Жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Глава государства подписал Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы» Бауыржану Момышулы
    Фото: Ақорда

    Бауыржан Момышұлына «Халық қаһарманы» атағын беру туралы

    2025 жылғы 25 желтоқсан

    ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

    1. Ұлы Отан соғысында көрсеткен ерлігі мен батылдығы үшін Ұлы Отан соғысына қатысушы Бауыржан Момышұлына (марқұм) «Халық қаһарманы» атағы беріліп, айрықша ерекшелік белгісі – Алтын жұлдыз бен «Отан» ордені тапсырылсын.
    2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
    Қазақстан Республикасының

    Президенті Қ.Тоқаев

    Астана, Ақорда, 2025 жылғы 25 желтоқсан

    № 1137

    Айта кетейік, Мемлекет басшысы бүгін Жамбыл облысының жұртшылығымен кездесуі барысында Бауыржан Момышұлына «Халық қаһарманы» атағын беру туралы шешім қабылдағанын мәлім етті.

    Ақорда
