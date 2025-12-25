Президент Бауыржан Момышұлына «Халық қаһарманы» атағын беру туралы Жарлыққа қол қойды
АСТАНА. KAZINFORM - Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Бауыржан Момышұлына «Халық қаһарманы» атағын беру туралы Жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.
Бауыржан Момышұлына «Халық қаһарманы» атағын беру туралы
2025 жылғы 25 желтоқсан
ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. Ұлы Отан соғысында көрсеткен ерлігі мен батылдығы үшін Ұлы Отан соғысына қатысушы Бауыржан Момышұлына (марқұм) «Халық қаһарманы» атағы беріліп, айрықша ерекшелік белгісі – Алтын жұлдыз бен «Отан» ордені тапсырылсын.
2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Президенті Қ.Тоқаев
Астана, Ақорда, 2025 жылғы 25 желтоқсан
№ 1137
Айта кетейік, Мемлекет басшысы бүгін Жамбыл облысының жұртшылығымен кездесуі барысында Бауыржан Момышұлына «Халық қаһарманы» атағын беру туралы шешім қабылдағанын мәлім етті.