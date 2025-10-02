KZ
    20:39, 02 Қазан 2025 | GMT +5

    Президент Бейжіңде ЖИ бойынша өткен халықаралық олимпиада жеңімпаздарымен жүздесті

    АСТАНА. KAZINFORM – Қасым-Жомарт Тоқаев Бейжіңде жасанды интеллект бойынша өткен халықаралық олимпиада жеңімпаздарымен әңгімелесті, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Президент
    Фото: Ақорда

    Қазақстандық оқушылар 3 алтын, 1 күміс және 3 қола медаль жеңіп алған.

    Президент Халықаралық олимпиада жеңімпаздарымен жүздесті
    Фото: Ақорда

    Биыл IOAI 60-тан аса елден келген 280-нен астам жас зерттеуші мен бағдарлама әзірлеушілерінің басын қосқан. 

    Бейресми командалық есепте Қазақстан әлемде Қытай мен АҚШ сияқты елдерден озып, 4-орын иеленген.

    Президент Халықаралық олимпиада жеңімпаздарымен жүздесті
    Фото: Ақорда

    Айта кетейік, аталмыш шаралар Астанада өткен Digital Bridge 2025 халықаралық технологиялық форумы аясында болып жатыр.

    Осы шара аясында Қазақстан және Мажарстан президенттері Alem.AI жасанды интеллект орталығын аралады.

    Президент Халықаралық олимпиада жеңімпаздарымен жүздесті
    Фото: Ақорда
    Президент Халықаралық олимпиада жеңімпаздарымен жүздесті
    Фото: Ақорда
    Президент Халықаралық олимпиада жеңімпаздарымен жүздесті
    Фото: Ақорда
    Президент Халықаралық олимпиада жеңімпаздарымен жүздесті
    Фото: Ақорда
    Президент Халықаралық олимпиада жеңімпаздарымен жүздесті
    Фото: Ақорда

     

     

     

    Қазақстан Президенті Жасанды интеллект Ақорда
