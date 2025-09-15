KZ
    01:21, 15 Қыркүйек 2025

    Президент бокстан Әлем чемпионатында топ жарған боксшыларды құттықтады

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы бокстан Әлем чемпионатында топ жарған боксшыларды құттықтады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі. 

    Қасым-Жомарт Тоқаев
    Фото: Ақорда

    — Ливерпульде өткен бокстан Әлем чемпионатында ұлттық құраманың жеңіс жолын Алуа Балқыбекова, Аида Әбікеева, Төрехан Сабырхан, Наталья Богданова, Айбек Оралбай жалғастырды. Қазақ боксшылары әлем біріншілігінде керемет нәтиже көрсетті. Әйтсе де алдымызда АҚШ-та өтетін Олимпиада ойындары күтіп тұр. Соған қазірден бастап дайындалу қажет. Қазақ бокс мектебінің мерейі әрдайым үстем болсын, — деп жазды Президент Instagram парақшасында.

    Айта кетелік Айбек Оралбай ел құрамасына жетінші алтын медальды салған еді.

    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
