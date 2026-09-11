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    Президент бір топ спортшыға мемлекеттік наградалар табыстады

    АСТАНА. KAZINFORM – Президент спорттағы жоғары жетістіктері, сондай-ақ Бішкек қаласында VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарын ұйымдастыруға және өткізуге ерекше үлес қосқаны үшін бір топ азаматқа мемлекеттік наградаларды салтанатты түрде табыстады, деп жазды Ақорда.

    марапаттау
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларымен марапаттау туралы Жарлыққа қол қойды. 

    Мемлекет басшысының Жарлығымен спорттағы жоғары жетістіктері, сондай-ақ Бішкек қаласында VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарын ұйымдастыруға және өткізуге ерекше үлес қосқаны үшін наградталды:

    «Құрмет» орденімен

    Айдархан Нұрдәулет Мырзаханұлы – «Шардара Армспорт спорт клубы» КММ спортшысы, Түркістан облысы

    Ахметов Диас Берікұлы – «Ұлттық және ат спорты түрлері орталығы» РМҚК жаттықтырушысы, Астана қаласы

    Ахмолдин Эдуард Ахметжанович – «Qazaq Jokey Club» РҚБ жаттықтырушысы, Алматы қаласы

    Әбілқасымов Нұржан Бекқасымұлы – «Ұлттық және ат спорты түрлері орталығы» РМҚК жаттықтырушысы, Астана қаласы

    Әлімжанов Еркін Қайнулдинұлы – «Дене мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға арналған спорттық даярлау орталығы» РМҚК жаттықтырушысы, Астана қаласы

    Ақорда
    Фото: Ақорда

    Бадашев Елдос Әлмаханбетұлы – «Ұлттық және ат спорты түрлері орталығы» РМҚК жаттықтырушысы, Астана қаласы

    Базарбаев Берікбол Ибекенұлы – жеке кәсіпкер, Жетісу облысы

    Байзақов Бақтияр Болатұлы – жеке кәсіпкер, Павлодар облысы

    Байкенов АсланбекЖақыпбекұлы – «Qazaq Jokey Club» РҚБ жокейі, Алматы қаласы

    Бекмұсаев Жанбатыр Сайлауұлы – «Ұлттық және ат спорты түрлері орталығы» РМҚК жаттықтырушысы, Астана қаласы

    Есен Ахмет Жалғасұлы – «Ұлттық спорт түрлерінен «Жетісу» кәсіпқой спорт клубы» КМҚК спортшысы, Талдықорған қаласы

    Жақапбаева Айнұр Әбсадыққызы – «Ұлттық және ат спорты түрлері орталығы» РМҚК жаттықтырушысы, Астана қаласы

    Зікірияев Биғали Жеңісұлы – «Астана қаласы әкімдігінің «Өркен» балалар мен жасөспірімдер дене тәрбиесі орталығы» МКҚК жаттықтырушысы

    Келдіқұлов Ғани Құдайбергенұлы – «Ұлттық және ат спорты түрлері орталығы» РМҚК жаттықтырушысы, Астана қаласы

    Күнтуған Арманбек – «Ұлттық және ат спорты түрлері орталығы» РМҚК жаттықтырушысы, Астана қаласы

    марапаттау
    Фото: Ақорда

    Қабдоллаева Аяш Советбекқызы – «Глубокое кентінің балалар шығармашылығы үйі» КМҚК мұғалімі, Шығыс Қазақстан облысының Глубокое ауданы

    Мұстафин Қанат Султанғазыұлы – Туризм және спорт министрлігі «Спортты дамыту дирекциясы» РМҚК жаттықтырушысы

    Нығманов Жасыбай Рахметұлы – «Біріккен жеміс-көкөніс компаниясы» ЖШС басшысы, Павлодар қаласы

    Өткелбай Дарын Ақылбайұлы – «Түркістан облыстық ұлттық спорт түрлерінен мамандандырылған балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» МКҚК спортшысы

    Пазылбек Қайрат Серқұлұлы – «Ұлттық және ат спорты түрлері орталығы» РМҚК директоры, Астана қаласы

    Рахымбердиев Жомарт Елеусізұлы – Алматы облысы бойынша «Бәйге» федерациясы» РҚБ филиалының жаттықтырушысы

    Серікқызы Мөлдір – «Интеллектуалдық спорт түрінен облыстық мамандандырылған балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» КММ жаттықтырушысы, Ақтөбе облысы

    Табылдиев Рамазан Ерікұлы – «Qazaq Jokey Club» РҚБ спортшысы, Алматы қаласы

    Шотаев Мақсат Есенбекұлы – «Ұлттық және ат спорты түрлері орталығы» РМҚК жаттықтырушысы, Астана қаласы

    Ізбасаров Сырым Нұржанұлы – «Түркістан облыстық ұлттық спорт түрлерінен мамандандырылған балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» МКҚК жаттықтырушы-оқытушысы;

    «Ерен еңбегі үшін» медалімен

    Әутәліпов Ерасыл Дәуренұлы – «Ұлттық және ат спорты түрлері орталығы» РМҚК спортшысы, Астана қаласы

    Байғонов Дамир Маратқанұлы – «Олимпиадалық емес спорт түрлері бойынша спорт клубы» КММ оқытушы-жаттықтырушысы, Шығыс Қазақстан облысы

    Бақтыбай Қанат Саутбекұлы – «Түркістан облыстық ұлттық спорт түрлерінен мамандандырылған балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» МКҚК жаттықтырушысы

    Газаев Расул Абудинович – жеке кәсіпкер, Жамбыл облысы

    Ғалымжанова Әсемгүл Хабиболлақызы – «Ұлттық және ат спорты түрлері орталығы» РМҚК спортшысы, Астана қаласы

    марапаттау
    Фото: Kazinform

    Досжанов Рүстем Әмірғазинұлы – «Ұлттық спорт түрлерінен «Жетісу» кәсіпқой спорт клубы» КМҚК директоры, Талдықорған қаласы

    Ержан Ернар – «Ұлттық спорт түрлерінен «Жетісу» кәсіпқой спорт клубы» КМҚК спортшысы, Талдықорған қаласы

    Жакиев Айдын Нартайұлы – «Ұлттық және олимпиадалық емес спорт түрлерінің спорт клубы» КММ спортшысы, Қостанай облысы

    Жалғасұлы Серікболсын – «Ұлттық және олимпиадалық емес спорт түрлерінің спорт клубы» КММ спортшысы, Қостанай облысы

    Жапишев Ермек Жұмабекұлы – «Кәкен Аханов атындағы орта мектеп» КММ мұғалімі, Шығыс Қазақстан облысының Ұлан ауданы

    Кәрім Нұрталап Болатұлы – «Ұлттық және ат спорты түрлері орталығы» РМҚК нұсқаушы-спортшысы, Астана қаласы

    Қабдолдаев Берікхан Қожегенұлы – жеке кәсіпкер, Жетісу облысы

    Қайдаров Азамат Нұрболатұлы – «Aqbobek International sсhool» ЖШС жаттықтырушы-оқытушысы, Ақтөбе қаласы

    Құттымұратов Медет Құттымұратұлы – «Шардара аудандық ұлттық спорт клубы» КММ директорының орынбасары, Түркістан облысы

    Ошабаев Достан Алмабекұлы – Ішкі істер министрлігі Шығыс Қазақстан облысы департаментінің инспекторы

    Парахат Нұрбек Қосмалиұлы – «Qazaq Jokey Club» РҚБ спорт клубының серіктесі, Алматы қаласы

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    Фото: Ақорда

    Рахметқалиев Мейір Қауленұлы – «Қазақстан Республикасының арқан тартыс федерациясы» қауымдастық нысанындағы ЗТБ мүшесі, Астана қаласы

    Реимбай Қанат Жалғасбайұлы – «Ұлттық спорт түрлерінен «Жетісу» кәсіпқой спорт клубы» КМҚК спортшысы, Талдықорған қаласы

    Сайлау Мұхаммеджан Жанбатырұлы – «Ұлттық және ат спорты түрлері орталығы» РМҚК спортшысы, Астана қаласы

    Салман Аружан Бауыржанқызы – «Олимпиадалық емес және ұлттық спорт түрлері бойынша жоғары спорт шеберлігі мектебі» КММ жаттықтырушы-нұсқаушысы, Түркістан облысы

    Сапар Болат Мұхтарұлы – Туризм және спорт министрлігі «Спортты дамыту дирекциясы» РМҚК нұсқаушы-спортшысы

    Сапарқұл Айбек Асқарұлы – «Қазақстан Республикасының Көкпар федерациясы» КБ менеджері, Астана қаласы

    Серғазин Сұңғат Мұратұлы – «Өскемен қаласындағы Шығыс Қазақстан облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған «Білім-Инновация» лицейі» КММ мұғалімі

    Сүлеймен Ернұр Нұрлыбекұлы – «Жекпе-жек кәсіпқой спорт клубы» КММ жаттықтырушы-оқытушысы, Жамбыл облысы

    Сыдықжан Малена Рустамқызы – «М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті» КеАҚ студенті

    Төлебай Жарас Айтбайұлы – «Ұлттық спорт түрлерінен «Жетісу» кәсіпқой спорт клубы» КМҚК спортшысы, Талдықорған қаласы

    Тулыбеков Абзал Тоқтарұлы – «Ұлттық спорт түрлерінен «Әулие-Ата» кәсіпқой клубы» КММ аға жаттықтырушысы, Жамбыл облысы

    Уалиев Азамат Александрович – «Б Агро» ЖШС қызметкері, Өскемен қаласы

    Уалиев Ерлан Александрович – «Олимпиадалық емес спорт түрлері бойынша спорт клубы» КММ жаттықтырушысы,Шығыс Қазақстан облысы

    Устинов Данил Алексеевич – «Жетісу облысының бұқаралық спортты дамыту және спорттық іс-шараларды өткізу спорт клубы» КММ спортшысы

    Шәкіртов Дінислам Лұқбекұлы – «Олимпиадалық емес спорт түрлері бойынша спорт клубы» КММ оқытушы-жаттықтырушысы, Шығыс Қазақстан облысы

    Шәріпов Дәурен Мырзабосынұлы – «Тарханка орта мектеп-балабақша кешені» КММ мұғалімі, Шығыс Қазақстан облысының Глубокое ауданы

    Шишкин Константин Владимирович – «Өскемен қаласындағы Шығыс Қазақстан облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған «Білім-Инновация» лицейі» КММ қызметкері

    Ыдырыс Жақсылық Берікболұлы – «Ұлттық спорт түрлерінен «Жетісу» кәсіпқой спорт клубы» КМҚК спортшысы, Талдықорған қаласы;

    Қазақстан Республикасы Президентінің Алғысы беріледі

    Бекбатыр Нұрасыл Бақытжанұлы - Алматы облысы Жамбыл ауданының Сұраншы батыр ауылындағы орта мектебінің оқушысы

    Өмекей Санжар Берікұлы - Алматы облысы Жамбыл ауданының Сейдахмет Бердіқұлов атындағы орта мектебінің оқушысы

    Қазақстан Президенті Дүниежүзілік көшпенділер ойындары Қасым-Жомарт Тоқаев Спорт Марапат Ақорда
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Авторлар