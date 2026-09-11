Президент бір топ спортшыға мемлекеттік наградалар табыстады
АСТАНА. KAZINFORM – Президент спорттағы жоғары жетістіктері, сондай-ақ Бішкек қаласында VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарын ұйымдастыруға және өткізуге ерекше үлес қосқаны үшін бір топ азаматқа мемлекеттік наградаларды салтанатты түрде табыстады, деп жазды Ақорда.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларымен марапаттау туралы Жарлыққа қол қойды.
Мемлекет басшысының Жарлығымен спорттағы жоғары жетістіктері, сондай-ақ Бішкек қаласында VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарын ұйымдастыруға және өткізуге ерекше үлес қосқаны үшін наградталды:
«Құрмет» орденімен
Айдархан Нұрдәулет Мырзаханұлы – «Шардара Армспорт спорт клубы» КММ спортшысы, Түркістан облысы
Ахметов Диас Берікұлы – «Ұлттық және ат спорты түрлері орталығы» РМҚК жаттықтырушысы, Астана қаласы
Ахмолдин Эдуард Ахметжанович – «Qazaq Jokey Club» РҚБ жаттықтырушысы, Алматы қаласы
Әбілқасымов Нұржан Бекқасымұлы – «Ұлттық және ат спорты түрлері орталығы» РМҚК жаттықтырушысы, Астана қаласы
Әлімжанов Еркін Қайнулдинұлы – «Дене мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға арналған спорттық даярлау орталығы» РМҚК жаттықтырушысы, Астана қаласы
Бадашев Елдос Әлмаханбетұлы – «Ұлттық және ат спорты түрлері орталығы» РМҚК жаттықтырушысы, Астана қаласы
Базарбаев Берікбол Ибекенұлы – жеке кәсіпкер, Жетісу облысы
Байзақов Бақтияр Болатұлы – жеке кәсіпкер, Павлодар облысы
Байкенов АсланбекЖақыпбекұлы – «Qazaq Jokey Club» РҚБ жокейі, Алматы қаласы
Бекмұсаев Жанбатыр Сайлауұлы – «Ұлттық және ат спорты түрлері орталығы» РМҚК жаттықтырушысы, Астана қаласы
Есен Ахмет Жалғасұлы – «Ұлттық спорт түрлерінен «Жетісу» кәсіпқой спорт клубы» КМҚК спортшысы, Талдықорған қаласы
Жақапбаева Айнұр Әбсадыққызы – «Ұлттық және ат спорты түрлері орталығы» РМҚК жаттықтырушысы, Астана қаласы
Зікірияев Биғали Жеңісұлы – «Астана қаласы әкімдігінің «Өркен» балалар мен жасөспірімдер дене тәрбиесі орталығы» МКҚК жаттықтырушысы
Келдіқұлов Ғани Құдайбергенұлы – «Ұлттық және ат спорты түрлері орталығы» РМҚК жаттықтырушысы, Астана қаласы
Күнтуған Арманбек – «Ұлттық және ат спорты түрлері орталығы» РМҚК жаттықтырушысы, Астана қаласы
Қабдоллаева Аяш Советбекқызы – «Глубокое кентінің балалар шығармашылығы үйі» КМҚК мұғалімі, Шығыс Қазақстан облысының Глубокое ауданы
Мұстафин Қанат Султанғазыұлы – Туризм және спорт министрлігі «Спортты дамыту дирекциясы» РМҚК жаттықтырушысы
Нығманов Жасыбай Рахметұлы – «Біріккен жеміс-көкөніс компаниясы» ЖШС басшысы, Павлодар қаласы
Өткелбай Дарын Ақылбайұлы – «Түркістан облыстық ұлттық спорт түрлерінен мамандандырылған балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» МКҚК спортшысы
Пазылбек Қайрат Серқұлұлы – «Ұлттық және ат спорты түрлері орталығы» РМҚК директоры, Астана қаласы
Рахымбердиев Жомарт Елеусізұлы – Алматы облысы бойынша «Бәйге» федерациясы» РҚБ филиалының жаттықтырушысы
Серікқызы Мөлдір – «Интеллектуалдық спорт түрінен облыстық мамандандырылған балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» КММ жаттықтырушысы, Ақтөбе облысы
Табылдиев Рамазан Ерікұлы – «Qazaq Jokey Club» РҚБ спортшысы, Алматы қаласы
Шотаев Мақсат Есенбекұлы – «Ұлттық және ат спорты түрлері орталығы» РМҚК жаттықтырушысы, Астана қаласы
Ізбасаров Сырым Нұржанұлы – «Түркістан облыстық ұлттық спорт түрлерінен мамандандырылған балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» МКҚК жаттықтырушы-оқытушысы;
«Ерен еңбегі үшін» медалімен
Әутәліпов Ерасыл Дәуренұлы – «Ұлттық және ат спорты түрлері орталығы» РМҚК спортшысы, Астана қаласы
Байғонов Дамир Маратқанұлы – «Олимпиадалық емес спорт түрлері бойынша спорт клубы» КММ оқытушы-жаттықтырушысы, Шығыс Қазақстан облысы
Бақтыбай Қанат Саутбекұлы – «Түркістан облыстық ұлттық спорт түрлерінен мамандандырылған балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» МКҚК жаттықтырушысы
Газаев Расул Абудинович – жеке кәсіпкер, Жамбыл облысы
Ғалымжанова Әсемгүл Хабиболлақызы – «Ұлттық және ат спорты түрлері орталығы» РМҚК спортшысы, Астана қаласы
Досжанов Рүстем Әмірғазинұлы – «Ұлттық спорт түрлерінен «Жетісу» кәсіпқой спорт клубы» КМҚК директоры, Талдықорған қаласы
Ержан Ернар – «Ұлттық спорт түрлерінен «Жетісу» кәсіпқой спорт клубы» КМҚК спортшысы, Талдықорған қаласы
Жакиев Айдын Нартайұлы – «Ұлттық және олимпиадалық емес спорт түрлерінің спорт клубы» КММ спортшысы, Қостанай облысы
Жалғасұлы Серікболсын – «Ұлттық және олимпиадалық емес спорт түрлерінің спорт клубы» КММ спортшысы, Қостанай облысы
Жапишев Ермек Жұмабекұлы – «Кәкен Аханов атындағы орта мектеп» КММ мұғалімі, Шығыс Қазақстан облысының Ұлан ауданы
Кәрім Нұрталап Болатұлы – «Ұлттық және ат спорты түрлері орталығы» РМҚК нұсқаушы-спортшысы, Астана қаласы
Қабдолдаев Берікхан Қожегенұлы – жеке кәсіпкер, Жетісу облысы
Қайдаров Азамат Нұрболатұлы – «Aqbobek International sсhool» ЖШС жаттықтырушы-оқытушысы, Ақтөбе қаласы
Құттымұратов Медет Құттымұратұлы – «Шардара аудандық ұлттық спорт клубы» КММ директорының орынбасары, Түркістан облысы
Ошабаев Достан Алмабекұлы – Ішкі істер министрлігі Шығыс Қазақстан облысы департаментінің инспекторы
Парахат Нұрбек Қосмалиұлы – «Qazaq Jokey Club» РҚБ спорт клубының серіктесі, Алматы қаласы
Рахметқалиев Мейір Қауленұлы – «Қазақстан Республикасының арқан тартыс федерациясы» қауымдастық нысанындағы ЗТБ мүшесі, Астана қаласы
Реимбай Қанат Жалғасбайұлы – «Ұлттық спорт түрлерінен «Жетісу» кәсіпқой спорт клубы» КМҚК спортшысы, Талдықорған қаласы
Сайлау Мұхаммеджан Жанбатырұлы – «Ұлттық және ат спорты түрлері орталығы» РМҚК спортшысы, Астана қаласы
Салман Аружан Бауыржанқызы – «Олимпиадалық емес және ұлттық спорт түрлері бойынша жоғары спорт шеберлігі мектебі» КММ жаттықтырушы-нұсқаушысы, Түркістан облысы
Сапар Болат Мұхтарұлы – Туризм және спорт министрлігі «Спортты дамыту дирекциясы» РМҚК нұсқаушы-спортшысы
Сапарқұл Айбек Асқарұлы – «Қазақстан Республикасының Көкпар федерациясы» КБ менеджері, Астана қаласы
Серғазин Сұңғат Мұратұлы – «Өскемен қаласындағы Шығыс Қазақстан облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған «Білім-Инновация» лицейі» КММ мұғалімі
Сүлеймен Ернұр Нұрлыбекұлы – «Жекпе-жек кәсіпқой спорт клубы» КММ жаттықтырушы-оқытушысы, Жамбыл облысы
Сыдықжан Малена Рустамқызы – «М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті» КеАҚ студенті
Төлебай Жарас Айтбайұлы – «Ұлттық спорт түрлерінен «Жетісу» кәсіпқой спорт клубы» КМҚК спортшысы, Талдықорған қаласы
Тулыбеков Абзал Тоқтарұлы – «Ұлттық спорт түрлерінен «Әулие-Ата» кәсіпқой клубы» КММ аға жаттықтырушысы, Жамбыл облысы
Уалиев Азамат Александрович – «Б Агро» ЖШС қызметкері, Өскемен қаласы
Уалиев Ерлан Александрович – «Олимпиадалық емес спорт түрлері бойынша спорт клубы» КММ жаттықтырушысы,Шығыс Қазақстан облысы
Устинов Данил Алексеевич – «Жетісу облысының бұқаралық спортты дамыту және спорттық іс-шараларды өткізу спорт клубы» КММ спортшысы
Шәкіртов Дінислам Лұқбекұлы – «Олимпиадалық емес спорт түрлері бойынша спорт клубы» КММ оқытушы-жаттықтырушысы, Шығыс Қазақстан облысы
Шәріпов Дәурен Мырзабосынұлы – «Тарханка орта мектеп-балабақша кешені» КММ мұғалімі, Шығыс Қазақстан облысының Глубокое ауданы
Шишкин Константин Владимирович – «Өскемен қаласындағы Шығыс Қазақстан облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған «Білім-Инновация» лицейі» КММ қызметкері
Ыдырыс Жақсылық Берікболұлы – «Ұлттық спорт түрлерінен «Жетісу» кәсіпқой спорт клубы» КМҚК спортшысы, Талдықорған қаласы;
Қазақстан Республикасы Президентінің Алғысы беріледі
Бекбатыр Нұрасыл Бақытжанұлы - Алматы облысы Жамбыл ауданының Сұраншы батыр ауылындағы орта мектебінің оқушысы
Өмекей Санжар Берікұлы - Алматы облысы Жамбыл ауданының Сейдахмет Бердіқұлов атындағы орта мектебінің оқушысы