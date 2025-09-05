Президент мұнай-газ саласын дамытуға елеулі үлес қосқан азаматтарды марапаттады
АСТАНА. KAZINFORM - Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің мұнай-газ саласын дамытуға елеулі үлес қосқан бір топ азаматты мемлекеттік наградалармен марапаттады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысының Жарлығына сәйкес елімізде мұнай-газ саласын дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін марапатталды:
ІІІ дәрежелі «Барыс» орденімен
Тиесов Данияр Сүйіншілікұлы – «PTC Holding» ЖШС басқарма төрағасының кеңесшісі, Өзбекстан Республикасы;
«Парасат» орденімен
Жәркешов Санжар Серікбайұлы – Энергетика вице-министрі
Наушиев Таңбай Есенәліұлы – еңбек ардагері, Астана қаласы
Сармұрзина Раушан Ғайсақызы – еңбек ардагері, Астана қаласы;
ІІ дәрежелі «Достық» орденімен
Ян Миньюй – «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ президенті, Қызылорда облысы;
«Құрмет» орденімен
Абдулғафаров Дастан Елемесұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ басқарма төрағасының орынбасары
Айболғанов Ғаждыбай Демиұлы – «QazaqGaz» ҰК» АҚ «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Алматы» магистральдық газ құбырлары басқармасы» филиалының құбыр жүргізушісі
Ахметұлы Бақыбай – еңбек ардагері, Маңғыстау облысы
Ерболатова Нұрбибі Қоңыршақызы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «Өзенмұнайгаз» АҚ жөндеуші-слесарі, Маңғыстау облысы
Масақбаев Ергеш Молдаразұлы – «QazaqGaz» ҰК» АҚ «QazaqGaz Aimaq» АҚ Шымкент өндірістік филиалының монтері
Милехин Юрий Тимофеевич – еңбек ардагері, Атырау облысы
Сарманов Бисенбай Оңдасынұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс операторлық қызметтер көрсету басқармасының операторы, Атырау облысы
Стадник Валерий Станиславович – «QazaqGaz» ҰК» АҚ «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Орал» магистральдық газ құбырлары басқармасы» филиалының машинисі, Батыс Қазақстан облысы
Ушакова Валентина Николаевна – «Каспиймұнайгаз» ҰИЖИ» АҚ жобалардың бас инженері, Атырау облысы;
ІІ дәрежелі «Еңбек Даңқы» орденімен
Қадыров Нұржан Есенұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС операторы;
ІІІ дәрежелі «Еңбек Даңқы» орденімен
Абрамчев Владимир Павлович – «Каспий Құбыр Консорциумы-Қ» АҚ «Құрманғазы» мұнай айдау станциясының операторы, Атырау облысы
Әбілхайыров Жолдасқали Серікқалиұлы – «Бұрғылау» ЖШС бұрғылау қондырғысының бастығы, Маңғыстау облысы
Байбәкіров Қадор Әжібекұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «Павлодар мұнайхимия зауыты» ЖШС технологиялық қондырғыларының операторы
Күншығаров Саламат Мәшекұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС машинисі
Қуанышқалиев Асхат Насиұлы – «Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг Б.В.» Қазақстан филиалының инженер-механигі, Батыс Қазақстан облысы
Меңдіғалиев Қанат – еңбек ардагері, Атырау облысы
Рожков Сергей Иванович – «Каспий Құбыр Консорциумы-Қ» АҚ «Атырау» мұнай айдау станциясының операторы, Атырау облысы
Сапарғали Сатыбалды Ахтанұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС операторы;
«Ерен еңбегі үшін» медалімен
Батырбеков Зәкір Тұрданұлы – «QazaqGaz» ҰК» АҚ «QazaqGaz Aimaq» АҚ Түркістан өндірістік филиалының слесары
Бисембергенова Мәрия – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ «Жетібаймұнайгаз» өндірістік басқармасының машинисі, Маңғыстау облысы
Жарлықағанов Тимур Сайынұлы – «QHSE-Akbarys» ЖШС өңірлік менеджері, Батыс Қазақстан облысы
Жармақов Мұханбетхали Жанабайұлы – «QazaqGaz» ҰК» АҚ «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Ақтөбе» магистральдық газ құбырлары басқармасы» филиалының электрмен және газбен дәнекерлеушісі
Жұбанышев Тұрлан Наурызбайұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС жетекші инженер-механигі
Молдағазин Талғат Тұрахметұлы – «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Жаңажол мұнай-газ өңдеу кешенінің слесары
Сейітқали Сәкен Мырзахметұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «Ембімұнайгаз» АҚ «Жылыоймұнайгаз» мұнай-газ өндіру басқармасының операторы, Атырау облысы
Сүттібаева Бақыткүл Жақсылыққызы – «QazaqGaz» ҰК» АҚ «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Тараз» магистралдық газ құбыры басқармасы» филиалының операторы
Сыдықов Өмірбай Жұмаділұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС аға инженері, Шымкент қаласы
Тұрдалиев Асылхан Сыданұлы – «QazaqGaz» ҰК» АҚ «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Қарағанды» магистральдық газ құбырлары басқармасы» филиалының инженері
Ұнаева Гүлжан Сағынғалиқызы – «QazaqGaz» ҰК» АҚ «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Ақтау» магистральдық газ құбырлары басқармасы» филиалының электр монтері
Хегай Дмитрий Афанасьевич – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС аға операторы, Шымкент қаласы
Шарафиев Раис Рафкатович – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «ҚазТрансОйл» АҚ Павлодар мұнай құбыры басқармасының операторы
Ізтілеуов Нұрбек Баянұлы – «QazaqGaz» ҰК» АҚ «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Қызылорда» магистральдық газ құбырлары басқармасы» филиалының слесары.
Айта кетейік, Ақордада өткен салтанатты жиында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев мұнай-газ кешені ел экономикасының аса маңызды саласы екенін атап өтті.