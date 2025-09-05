KZ
    Президент мұнай-газ саласын дамытуға елеулі үлес қосқан азаматтарды марапаттады

    АСТАНА. KAZINFORM - Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің мұнай-газ саласын дамытуға елеулі үлес қосқан бір топ азаматты мемлекеттік наградалармен марапаттады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    марапат
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысының Жарлығына сәйкес елімізде мұнай-газ саласын дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін марапатталды:

    марапат
    Фото: Ақорда

    ІІІ дәрежелі «Барыс» орденімен

    Тиесов Данияр Сүйіншілікұлы – «PTC Holding» ЖШС басқарма төрағасының кеңесшісі, Өзбекстан Республикасы;

    «Парасат» орденімен

    Жәркешов Санжар Серікбайұлы – Энергетика вице-министрі

    Наушиев Таңбай Есенәліұлы – еңбек ардагері, Астана қаласы

    Сармұрзина Раушан Ғайсақызы – еңбек ардагері, Астана қаласы;

    ІІ дәрежелі «Достық» орденімен

    Ян Миньюй – «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ президенті, Қызылорда облысы;

    «Құрмет» орденімен

    Абдулғафаров Дастан Елемесұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ басқарма төрағасының орынбасары

    Айболғанов Ғаждыбай Демиұлы – «QazaqGaz» ҰК» АҚ «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Алматы» магистральдық газ құбырлары басқармасы» филиалының құбыр жүргізушісі

    Ахметұлы Бақыбай – еңбек ардагері, Маңғыстау облысы

    Ерболатова Нұрбибі Қоңыршақызы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «Өзенмұнайгаз» АҚ жөндеуші-слесарі, Маңғыстау облысы

    Масақбаев Ергеш Молдаразұлы – «QazaqGaz» ҰК» АҚ «QazaqGaz Aimaq» АҚ Шымкент өндірістік филиалының монтері

    Милехин Юрий Тимофеевич – еңбек ардагері, Атырау облысы

    Сарманов Бисенбай Оңдасынұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс операторлық қызметтер көрсету басқармасының операторы, Атырау облысы

    Стадник Валерий Станиславович – «QazaqGaz» ҰК» АҚ «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Орал» магистральдық газ құбырлары басқармасы» филиалының машинисі, Батыс Қазақстан облысы

    Ушакова Валентина Николаевна – «Каспиймұнайгаз» ҰИЖИ» АҚ жобалардың бас инженері, Атырау облысы;

    марапат
    Фото: Ақорда

    ІІ дәрежелі «Еңбек Даңқы» орденімен

    Қадыров Нұржан Есенұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС операторы;

    ІІІ дәрежелі «Еңбек Даңқы» орденімен

    Абрамчев Владимир Павлович – «Каспий Құбыр Консорциумы-Қ» АҚ «Құрманғазы» мұнай айдау станциясының операторы, Атырау облысы

    Әбілхайыров Жолдасқали Серікқалиұлы – «Бұрғылау» ЖШС бұрғылау қондырғысының бастығы, Маңғыстау облысы

    Байбәкіров Қадор Әжібекұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «Павлодар мұнайхимия зауыты» ЖШС технологиялық қондырғыларының операторы

    Күншығаров Саламат Мәшекұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС машинисі

    Қуанышқалиев Асхат Насиұлы – «Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг Б.В.» Қазақстан филиалының инженер-механигі, Батыс Қазақстан облысы

    Меңдіғалиев Қанат – еңбек ардагері, Атырау облысы

    Рожков Сергей Иванович – «Каспий Құбыр Консорциумы-Қ» АҚ «Атырау» мұнай айдау станциясының операторы, Атырау облысы

    Сапарғали Сатыбалды Ахтанұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС операторы;

    марапат
    Фото: Ақорда

    «Ерен еңбегі үшін» медалімен

    Батырбеков Зәкір Тұрданұлы – «QazaqGaz» ҰК» АҚ «QazaqGaz Aimaq» АҚ Түркістан өндірістік филиалының слесары

    Бисембергенова Мәрия – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ «Жетібаймұнайгаз» өндірістік басқармасының машинисі, Маңғыстау облысы

    Жарлықағанов Тимур Сайынұлы – «QHSE-Akbarys» ЖШС өңірлік менеджері, Батыс Қазақстан облысы

    Жармақов Мұханбетхали Жанабайұлы – «QazaqGaz» ҰК» АҚ «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Ақтөбе» магистральдық газ құбырлары басқармасы» филиалының электрмен және газбен дәнекерлеушісі

    Жұбанышев Тұрлан Наурызбайұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС жетекші инженер-механигі

    Молдағазин Талғат Тұрахметұлы – «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Жаңажол мұнай-газ өңдеу кешенінің слесары

    Сейітқали Сәкен Мырзахметұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «Ембімұнайгаз» АҚ «Жылыоймұнайгаз» мұнай-газ өндіру басқармасының операторы, Атырау облысы

    Сүттібаева Бақыткүл Жақсылыққызы – «QazaqGaz» ҰК» АҚ «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Тараз» магистралдық газ құбыры басқармасы» филиалының операторы

    Сыдықов Өмірбай Жұмаділұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС аға инженері, Шымкент қаласы

    Тұрдалиев Асылхан Сыданұлы – «QazaqGaz» ҰК» АҚ «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Қарағанды» магистральдық газ құбырлары басқармасы» филиалының инженері

    Ұнаева Гүлжан Сағынғалиқызы – «QazaqGaz» ҰК» АҚ «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Ақтау» магистральдық газ құбырлары басқармасы» филиалының электр монтері

    Хегай Дмитрий Афанасьевич – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС аға операторы, Шымкент қаласы

    Шарафиев Раис Рафкатович – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «ҚазТрансОйл» АҚ Павлодар мұнай құбыры басқармасының операторы

    Ізтілеуов Нұрбек Баянұлы – «QazaqGaz» ҰК» АҚ «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Қызылорда» магистральдық газ құбырлары басқармасы» филиалының слесары.

    Айта кетейік, Ақордада өткен салтанатты жиында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев мұнай-газ кешені ел экономикасының аса маңызды саласы екенін атап өтті.

    Тегтер:
    Қасым-Жомарт Тоқаев Мұнай/газ Ақорда
