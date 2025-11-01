Президент Ердоған: Израиль аштықты қару ретінде пайдаланып отыр
АСТАНА. KAZINFORM – Израиль аштықты қуатты жойғыш қару ретінде пайдаланып отыр, әсіресе балаларға қатысты. Бұл туралы Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған Ыстанбұлда 31 қазан, жұма күні өткен TRT World халықаралық форумында сөйлеген сөзінде мәлім етті, деп хабарлайды Анадолы.
Түркия басшысының сөзінше, көптеген мәселелердің шешіліп жатқанына қарамастан әлемнің түрлі аймақтарында адамдар өліп жатыр.
-Израильде ядролық қару мен ең қуатты бомбалар бар. Олар кез келген уақытта Газа секторына соққы бере алады. Ендеше олар қалай кінәсіз деп танылады?, -деген сауал қойды Ердоған.
Түркия басшысы Израильдің аштықты жойғыш қару ретінде, әсіресе балаларға қатысты пайдаланып отырғанын жеткізді. Осы ретте ол бұқаралық ақпарат құралының 270 қызметкері өмірін қауіпге тіге отырып, әлемге онда не болып жатқанын оқиға орнынан көрсетуге тырысқанын айтты. Алайда олар өтірікке негізделген Израиль саясатының кесірінен өлтірілді.
Президент сонымен қатар Газа секторында бүтін ғимарат қалмағанын жеткізді. Мектеп, ауруханадан бастап шіркеуге дейін бәрі бомбаланды.
Ердоған халықаралық ұйымдарды әрекетсіздігі үшін айыптап, қантөгісті тоқтату мен балаларды қорғау үшін ешқандай тиімді шара қолға алынбағанын айтты.
Мемлекет басшысы ХАМАС-тың келісім талаптарын нақты ұстанып отырғанын, ал Израиль болса, келісімді бұзып, зорлық-зомбылықты жалғастыруға ұмтылып отырғанын атап өтті.
-Израильдің сөзінде тұру жағына келгенде жағдайының қаншалықты мүшкіл екенін бәрі біледі,-деді Түркия басшысы.
Президент Түркияның Газаны қалпына келтіруге барынша дайын екенін айтты.
-Түркия тек көмек көрсетіп қана қоймай, Газаны қалпына келтіруге білек сыбана кірісуге дайын,- деді Президент.
Осыған дейін Түркия Израильді Газадағы атысты тоқтату режимін сақтауға шақырған болатын.