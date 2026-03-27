    12:38, 27 Наурыз 2026 | GMT +5

    Президент: Ерванд Ильинский сияқты азаматтар — қоғамның тірегі, төзімділіктің жарқын үлгісі

    АСТАНА. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев Ерванд Тихоновичтің ғұмыр жолын жасампаз патриотизмнің, айрықша жанқиярлық пен аса жоғары кәсібиліктің жарқын үлгісі деп санайды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Ерванд Тихонович Ильинский сияқты азаматтар — қоғамның тірегі, ерлік пен еңбекқорлықтың, төзімділіктің жарқын үлгісі
    Фото: Ақорда

    — Жастар табанды әрі өнімді еңбек әрдайым лайықты бағасын алатынын көруге тиіс. Табыстың оңай келмейтінін түсінгені жөн. Еңбек — бәрін жеңбек. Мейлі, спортта, бизнесте, білімде, ғылымда, далалық жұмыста не зауытта болсын, өз ісіне шын берілген, көздеген мақсаты айқын адамдар өмірлік мұратына жетеді. Құрметті Ерванд Тихонович Ильинский сияқты азаматтар — қоғамның тірегі, ерлік пен еңбекқорлықтың, төзімділіктің жарқын үлгісі. Сондықтан мен сізге альпинизмдегі аса үздік жетістіктеріңіз, сондай-ақ ел спортының дамуына қосқан елеулі үлесіңіз және белсенді қоғамдық қызметіңіз үшін жоғары ерекшелік белгісі — «Қазақстанның Еңбек Ері» атағын беру туралы шешім қабылдадым. Бүгін осы награданы өзіңізге зор құрметпен тапсырамын. Ерванд Тихонович, сізге мықты денсаулық, бақ-береке, мол табыс тілеймін! Альпинистер арасында «Өзіңізді сақтаңыз!» деген сөз жиі айтылады. Сізге және жаныңызда жүріп, серік болған шәкірттеріңізге осы тілекті арнағым келеді, — деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

    Бұдан бұрын Президент Үкіметтің алдында альпинизмді спорттың бір түрі ретінде жан-жақты дәріптеу міндеті тұрғанын айтты.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Айнұр Тумакбаева
