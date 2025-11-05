Мемлекет басшысы Филиппин Президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады
АСТАНА. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев «Калмаэги» тайфунының салдарынан көптеген адамның қаза табуына байланысты Филиппин Президенті Фердинанд Маркосқа көңіл айтты. Бұл туралы Ақорда мәлім етті.
— Мемлекет басшысы қайтыс болған азаматтардың отбасыларына көңіл айтып, зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуіне тілектестік білдірді, — делінген хабарламада.
Еске сала кетейік, биылғы жылдағы ең қуатты тайфундардың бірі Филиппин орталығына соққы бергендіктен, 66 адам қаза тауып, жүз мыңдаған адам үйін тастап кетуге мәжбүр болды.
Ресми түрде расталған құрбандардың арасында Себудің оңтүстігіндегі Минданао аралында апатқа ұшыраған әскери тікұшақтың алты экипаж мүшесі бар. Ол құтқару жұмыстарына қатысу үшін жіберіліп, сейсенбі күні Агусан-дель-Сур ауданында апатқа ұшырады. Бұл операцияға қатысқан төрт тікұшақтың бірі екені хабарланды.