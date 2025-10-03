14:01, 03 Қазан 2025 | GMT +5
Президент Франк-Вальтер Штайнмайерді Германия бірлігі күнінің 35 жылдығымен құттықтады
АСТАНА. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев Германия Федеративтік Республикасының Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады. Бұл туралы Ақорда мәлім етті.
— Мемлекет басшысы Президент Франк-Вальтер Штайнмайерді Германия бірлігі күнінің 35 жылдығымен құттықтады. Президент бүгінде Германия әлемдік аренада беделді әрі ықпалды мемлекет саналатынын атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев екіжақты ынтымақтастықтың даму қарқынын жоғары бағалап, Қазақстан мен Германия арасындағы стратегиялық серіктестіктің одан әрі нығая беретініне сенім білдірді, — делінген хабарламада.
Бұған дейін Мемлекет басшысы Корея Президентіне құттықтау жеделхатын жолдаған болатын.