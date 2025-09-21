KZ
    Президент грек-рим күресінен әлем чемпионы Айдос Сұлтанғалиды құттықтады

    АСТАНА. KAZINFORM - Мемлекет басшысы грек-рим күресінен әлем чемпионы Айдос Сұлтанғалиды айтулы жеңісімен құттықтады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: Ақорда

    – Айдос Сұлтанғалиды әлем чемпионатындағы жарқын жеңісімен құттықтаймын. Ол – грек-рим күресінен осы ғасырдағы тұңғыш жеңімпаз. Балуандарымыздың жеңісті жолды жалғастыра беруіне тілектеспін, - деп жазды Президент Instagram парақшасында. 

    Еске сала кетейік, бұған дейін Айдос Сұлтанғалидың грек-рим күресінен 26 жылдан кейін әлем чемпионатында алтын алғанын жазған едік. 

