16:10, 21 Қыркүйек 2025 | GMT +5
Президент грек-рим күресінен әлем чемпионы Айдос Сұлтанғалиды құттықтады
АСТАНА. KAZINFORM - Мемлекет басшысы грек-рим күресінен әлем чемпионы Айдос Сұлтанғалиды айтулы жеңісімен құттықтады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
– Айдос Сұлтанғалиды әлем чемпионатындағы жарқын жеңісімен құттықтаймын. Ол – грек-рим күресінен осы ғасырдағы тұңғыш жеңімпаз. Балуандарымыздың жеңісті жолды жалғастыра беруіне тілектеспін, - деп жазды Президент Instagram парақшасында.
Еске сала кетейік, бұған дейін Айдос Сұлтанғалидың грек-рим күресінен 26 жылдан кейін әлем чемпионатында алтын алғанын жазған едік.