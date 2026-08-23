Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Құрылтай сайлауында дауыс берді
АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Тәуелсіздік сарайында орналасқан №520 сайлау учаскесінде алғашқы Құрылтай депутаттарын сайлауға дауыс берді.
Тарихи Құрылтай сайлауында 145 депутаттық мандатқа «Әділет», ЖСДП, «Байтақ», ҚХП, «Ауыл» партиясы, «Ақ жол» және Respublica — барлығы 7 партиядан 545 кандидат тіркелген.
Президент барша келушілерді құттықтады және шын мәнінде бүгін – еліміз үшін тарихи күн екенін атап өтті.
– Тұңғыш рет бір палаталы Құрылтай сайлауын өткізіп отырмыз. Бұл – маңызды тарихи оқиға. Біз біртұтас ел болып, ауқымды реформалар жүргізіп жатырмыз. Мұны бәріңіз білесіздер, куә болып отырсыздар. Ойдағыдай нәтижелерге қол жеткіздік. Дегенмен алдымызда тұрған жұмыс ауқымды, мақсатымыз маңызды деп айтуға болады. Бүгінгі сайлау – осы жұмыстың бастауы ғана, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Президент дауыс берген соң отандық және шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне брифинг өткізді.
Айта кетейік, бүгін еліміздің барлық өңірінде Құрылтай депутаттарын сайлау басталды. Дауыс беру 10 423 сайлау учаскесінде өтеді.
Сонымен бірге, 79 сайлау учаскесі Қазақстанның 61 шет мемлекеттегі дипломатиялық өкілдіктері жанынан ашылған. Олардың ішінде Жапония мен Оңтүстік Кореядағы сайлау учаскесі Астана уақытымен сағат 03:00-де жұмысын бастап кетті.
Ең соңғы болып АҚШ-тың Сан-Франциско қаласындағы еліміздің Бас консулдығы жанында ашылған сайлау учаскесі Астана уақытымен 19:00-де ашылады.
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