    17:59, 03 Ақпан 2026 | GMT +5

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Пәкістанға мемлекеттік сапармен барды

    АСТАНА. KAZINFORM — Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Фото: Ақорда

    — Пәкістанның шекарасына енгеннен бастап Әскери әуе күштерінің ұшақтары Қазақстан Президенті мінген бортпен қапталдасып ұшты, — делінген хабарламада.

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Пәкістанға мемлекеттік сапармен барды
    Фото: Ақорда

    Бұдан бұрын Президент 3-4 ақпан күндері Пәкістан Ислам Республикасына мемлекеттік сапармен баратыны хабарланды.

    Сапар аясында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Премьер-министр Шахбаз Шарифпен және Президент Асиф Али Зардаримен келіссөздер жүргізіп, саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты нығайту перспективасын талқылайды.

    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Пәкістан Қазақстанның халықаралық қызметі. Сыртқы саясат Ақорда
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
