KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    04:05, 06 Қараша 2025 | GMT +5

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ-та оқитын қазақ студенттерімен кездесті

    ВАШИНГТОН. KAZINFORM — Президент Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ-та оқитын қазақ студенттерімен кездесті, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Қасым-Жомарт Тоқаевты АҚШ-та оқитын қазақ студенттері қарсы алды
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысы отандастарымызбен аз-кем әңгімелесіп, оларға табыс тіледі.

    Президент
    Фото: Ақорда
    Президент
    Фото: Ақорда

    Айта кетейік, Президент бүгін Вашингтонға сапармен барды. Қасым-Жомарт Тоқаевты АҚШ Мемлекеттік хатшысының бірінші орынбасары Кристофер Ландау күтіп алды. Мемлекет басшысы президент Дональд Трамппен келіссөз жүргізіп, «Орталық Азия — АҚШ» саммитіне қатысады.

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті АҚШ Студент
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар