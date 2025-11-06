04:05, 06 Қараша 2025 | GMT +5
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ-та оқитын қазақ студенттерімен кездесті
ВАШИНГТОН. KAZINFORM — Президент Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ-та оқитын қазақ студенттерімен кездесті, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.
Мемлекет басшысы отандастарымызбен аз-кем әңгімелесіп, оларға табыс тіледі.
Айта кетейік, Президент бүгін Вашингтонға сапармен барды. Қасым-Жомарт Тоқаевты АҚШ Мемлекеттік хатшысының бірінші орынбасары Кристофер Ландау күтіп алды. Мемлекет басшысы президент Дональд Трамппен келіссөз жүргізіп, «Орталық Азия — АҚШ» саммитіне қатысады.