    19:17, 21 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Нью-Йоркке жұмыс сапары басталды

    АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы БҰҰ Бас Ассамблеясының мерейтойлық 80-ші сессиясы аясындағы Жалпы дебатта сөз сөйлейді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Нью-Йоркке жұмыс сапары басталды
    Фото: Ақорда

    Президент бірқатар мемлекет басшысымен және халықаралық ұйым жетекшілерімен келіссөз жүргізуді жоспарлап отыр. 

    Сондай-ақ сапар аясында трансұлттық компаниялардың өкілдерімен екіжақты және «дөңгелек үстел» форматында кездесулер ұйымдастырылып, Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері кеңінен таныстырылады. 

    Еске сала кетейік, бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жұмыс сапарымен Нью-Йоркке баратынын хабарлаған едік. 

